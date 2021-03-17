Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Владимира Жмака

Отправленный в отставку руководитель УЗ был назначен в августе прошлого года.

Кабмин 17 марта согласовал досрочное прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимира Жмака и возложил выполнение обязанностей председателя на Ивана Юрика. Об этом сообщил народный депутат и постоянный представитель Кабмина в ВР Василий Мокан.

Накануне наблюдательный совет УЗ единогласно поддержал отставку главы правления. Этот же наблюдательный совет в августе прошлого года практически единогласно проголосовал за назначение Владимира Жмака главой компании.

Официально о причинах такого кадрового решения не сообщается. Но телеграм-канал LegalHub сообщал, что оно стало следствием борьбы старого и нового руководства компании за влияние на ее деятельность. Одной из главных претензий к Жмаку стало то, что он, якобы, подписал с компанией СКМ Рината Ахметова контракты, крайне невыгодные для УЗ.

Этот же источник написал, что Минэкономики в ближайшее время намерено переизбрать набсовет УЗ, "убрав из него лишних людей. Чтобы ничего похожего на сегодняшние события в дальнейшем больше не повторилось".

Напомним, 26 августа 2020 года Кабинет министров утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця". На должность главы железнодорожной компании претендовали тогда шесть человек, но наблюдательный совет УЗ практически единогласно проголосовал за назначение главой правления Владимира Жмака.

А в апреле 2020 года Кабинет министров уволил с должности и.о. главы правления "Укрзализныци" Марчека Желько, назначив новым временно исполняющим обязанности руководителя госкомпании Ивана Юрика.

В марте 2021 года руководство "Укрзализныци" сообщило о росте экономических показателей компании.