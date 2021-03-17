Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці" Володимира Жмака

Відправлений у відставку керівник УЗ був призначений в серпні минулого року.

Кабмін 17 березня погодив дострокове припинення повноважень голови правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Володимира Жмака та поклав виконання обовʼязків голови на Івана Юрика. Про це повідомив народний депутат і постійний представник Кабміну у ВР Василь Мокан.

Напередодні наглядова рада УЗ одноголосно підтримала відставку глави правління. Ця ж наглядова рада в серпні минулого року практично одноголосно проголосувала за призначення Володимира Жмака главою компанії.

Офіційно про причини такого кадрового рішення не повідомляється. Але телеграм-канал LegalHub повідомляв, що воно стало наслідком боротьби старого та нового керівництва компанії за вплив на її діяльність. Однією з головних претензій до Жмака стало те, що він, нібито, підписав із компанією СКМ Ріната Ахметова контракти, вкрай невигідні для УЗ.

Це ж джерело написало, що Мінекономіки найближчим часом має намір переобрати наглядову раду УЗ, "прибравши з неї зайвих людей. Щоб нічого схожого на сьогоднішні події в подальшому більше не повторилося".

Нагадаємо, 26 серпня 2020 року Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Володимира Жмака головою правління АТ "Укрзалізниця", який раніше обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль". На посаду глави залізничної компанії претендували тоді шість осіб, але наглядова рада УЗ практично одноголосно проголосувала за призначення головою правління Володимира Жмака.

А в квітні 2020 року Кабінет міністрів звільнив із посади в. о. голови правління "Укрзалізниці" Марчека Желько, призначивши новим тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника держкомпанії Івана Юрика.

У березні 2021 року керівництво "Укрзалізниці" повідомило про зростання економічних показників компанії.