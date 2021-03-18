США "укрепит позвоночник" переговоров в "нормандском формате", - Кравчук

По словам первого президента, Россия не слушает европейских политиков.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что присутствие США в "нормандском формате" "укрепит позвоночник" переговоров. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Россия не слушает европейских политиков.

"Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров… Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в формате (нормандском, — ред.) укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, самых могущественных стран мира и что с ней нужно считаться", – сказал Кравчук.

По его словам, для расширения переговорного процесса, требуется согласие всех его участников. Кравчук считает, что Россия не имеет оснований отказать США в участии последней в переговорах.

Отметим, недавно глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Франция, Германия и Украина разработали план восстановления мира на Донбассе. По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права, а его рассмотрение состоится на ближайшей встрече "нормандской четверки". Предлагаемый германской и французской сторонами новый план по Донбассу будет презентован до конца марта – "в ближайшие две-три недели". Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах включения Соединенных Штатов в переговоры урегулирования конфликта Украины с Россией. По словам президента, в "Нормандском формате" сейчас фиксируется стагнация из-за нежелания России делать шаги по урегулированию конфликта. Поэтому он озвучил альтернативный выход из ситуации.