США "зміцнить хребет" переговорів у "нормандському форматі", — Кравчук

За словами першого президента, Росія не слухає європейських політиків.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що присутність США у "нормандському форматі" "зміцнить хребет" переговорів. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, Росія не слухає європейських політиків.

"Вона купила вже багатьох, зокрема колишніх канцлерів... Росія купує Європу. І я думаю, що наявність у цьому випадку США у форматі (нормандському, — ред.) Зміцнить хребет цій організації і Росія відчує, що там знаходиться одна з найсильніших, наймогутніших країн світу і що з нею потрібно рахуватися", — сказав Кравчук.

За його словами, для розширення переговорного процесу, потрібна згода всіх його учасників. Кравчук вважає, що Росія не має підстав відмовити США в участі останньої у переговорах.

Зазначимо, нещодавно голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Франція, Німеччина та Україна розробили план відновлення миру на Донбасі. За його словами, план відповідає "духу Мінська" і нормам міжнародного права, а його розгляд відбудеться на найближчій зустрічі "нормандської четвірки". Пропонований німецькою та французькою сторонами новий план щодо Донбасу презентують до кінця березня — "у найближчі два-три тижні". Про це заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про перспективи включення Сполучених Штатів у переговори врегулювання конфлікту України з Росією. За словами президента, в "нормандської форматі" зараз фіксується стагнація через небажання Росії робити кроки щодо врегулювання конфлікту. Тому він озвучив альтернативний вихід із ситуації.