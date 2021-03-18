Бывшего нардепа Пашинского оправдали в деле о стрельбе в человека на Новый год

Суд решил, что обвинение не доказало виновность политика, и постановил вернуть ему пистолет Глок.

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал депутата Верховной Рады V-VIII созывов Сергея Пашинского по делу об огнестрельном ранении на проезжей части (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Об этом в четверг, 18 марта, сообщает издание "Ґрати".

Речь идет о стрельбе на дороге в новогодний вечер 2016 года. Суд решил, что обвинение не доказало виновность политика.

"Процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан", — заявил после оглашения решения суда Пашинский.

При этом политик отметил, что "это только первый шаг в очищении моего имени от той лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой здесь".

Суд также постановил вернуть Пашинскому его пистолет Глок.

Напомним, до этого, 9 марта, потерпевший в деле Вячеслав Химикус простил Пашинского и отозвал свой гражданский иск. По словам Адвоката Химикуса – Марины Париновой – Пашинский заплатил компенсацию потерпевшему.

Речь идет о судебном разбирательстве, запущенном после инцидента, который произошел на проезжей части вечером 31 декабря 2016 года возле Василькова в Киевской области. В тот день нардеп выстрелил из пистолета Химикусу в ногу. Пашинский с женой, передвигаясь по неосвещенной дороге, чуть не въехали в автомобиль Химикуса, у которого были отключены габариты. По словам нардепа, он сделал мужчине замечание, после с его стороны якобы последовала агрессивная реакция – он бросился на политика с бутылкой и угрозами, из-за чего тот был вынужден прибегнуть к помощи оружия.

О подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) Пашинскому сообщили 4 октября 2019 года, максимальная санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

7 октября Печерский райсуд Киева оставил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог. 18 декабря Пашинский покинул следственный изолятор.

В июле 2020 года в суд направили обвинительный акт в отношении нардепа.

Политик тогда же назвал дело "сфальсифицированным", а обвинительный акт – "фальшивым".

Как сообщалось ранее, в Днепре оправдали верхушку полиции, которую обвиняли в кураторстве "титушек" во время Майдана.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что короткоствольное оружие должно быть исключительно у полиции.