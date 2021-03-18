Колишнього нардепа Пашинського виправдали у справі про стрілянину людини на Новий рік

Суд вирішив, що обвинувачення не довело вину політика, і постановив повернути йому пістолет Глок.

Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав депутата Верховної Ради V-VIII скликань Сергія Пашинського у справі про вогнепальне поранення на проїжджій частині (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень). Про це в четвер, 18 березня, повідомляє видання "Ґрати".

Йдеться про стрілянину на дорозі в новорічний вечір 2016 року. Суд вирішив, що обвинувачення не довело вину політика.

"Процесуальний прокурор у цій справі Рябошапка навмисне кваліфікував цей інцидент за статтею 121, знаючи, що там немає складу злочину. Він це зробив виключно з однією метою: щоб показати свою псевдоборотьбу з корупцією і щоб засадити мене в СІЗО. Тому що санкція за цією статтею передбачає тюремне увʼязнення. Суд розклав це все на атоми і молекули. Я повністю виправданий", — заявив після оголошення рішення суду Пашинський.

При цьому політик зазначив, що "це тільки перший крок в очищенні мого імені від тієї брехні, яка була інспірована РФ та її агентурою тут".

Суд також постановив повернути Пашинського його пістолет Глок.

Нагадаємо, до цього, 9 березня, потерпілий у справі Вʼячеслав Хімікус пробачив Пашинського та відкликав свій цивільний позов. За словами адвокатки Хімікуса — Марини Паринова — Пашинський заплатив компенсацію потерпілому.

Йдеться про судовий розгляд, запущений після інциденту, який стався на проїжджій частині ввечері 31 грудня 2016 року поблизу Василькова в Київській області. Того дня нардеп вистрілив із пістолета Хімікусу в ногу. Пашинський з дружиною, пересуваючись по неосвітленій дорозі, мало не вʼїхали в автомобіль Хімікуса, в якого були відключені габарити. За словами нардепа, він зробив чоловікові зауваження, після з його боку нібито виникла агресивна реакція — він кинувся на політика з пляшкою і погрозами, через що той був змушений вдатися до зброї.

Про підозру в навмисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України) Пашинському повідомили 4 жовтня 2019 року, максимальна санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

7 жовтня Печерський райсуд Києва залишив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внести заставу. 18 грудня Пашинський залишив слідчий ізолятор.

У липні 2020 року до суду надіслали обвинувальний акт щодо нардепа.

Політик тоді ж назвав справу "сфальсифікованою", а обвинувальний акт — "фальшивим".

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі виправдали верхівку поліції, яку звинувачували в кураторстві "тітушок" під час Майдану.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що короткоствольна зброя має бути виключно у поліції.