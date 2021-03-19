У Зеленского предложили вернуть режим тишины на Донбассе

Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки".

В четверг, 18 марта, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки", состоявшейся в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

В частности, Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с июля прошлого года.

"Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские лица на украинской земле", – сказал он.

Кроме того, глава ОПУ предложил созвать в пятницу, 19 марта, заседание группы по вопросам безопасности ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, чтобы получить подтверждения готовности сторон обеспечить режим тишины.

Ермак также поблагодарил представителей Франции и Германии за конструктивную позицию.

Отметим, недавно Андрей Ермак сообщил, что Франция, Германия и Украина разработали план восстановления мира на Донбассе. По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права, а его рассмотрение состоится на ближайшей встрече "нормандской четверки".

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что перемирие на Донбассе, о котором стороны договорились в июле прошлого года, больше не соблюдается. Кстати, с начала перемирия на Донбассе погибли 16 украинских военных