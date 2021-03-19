У Зеленського запропонували повернути режим тиші на Донбасі

Андрій Єрмак взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки".

У четвер, 18 березня, голова Офісу президента України Андрій Єрмак взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки", що відбулася у форматі відеоконференції. Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Зокрема, Єрмак запропонував прийняти на рівні "Нормандської четвірки" спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з липня минулого року.

"Україна як ніхто зацікавлена в поверненні до режиму тиші, оскільки через його порушення гинуть саме українські військові і цивільні особи на українській землі", — сказав він.

Крім того, голова ОПУ запропонував скликати в п'ятницю, 19 березня, засідання групи з питань безпеки ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі, щоб отримати підтвердження готовності сторін забезпечити режим тиші.

Єрмак також подякував представникам Франції і Німеччини за конструктивну позицію.

Зазначимо, що недавно Андрій Єрмак повідомив, що Франція, Німеччина та Україна розробили план відновлення миру на Донбасі. За його словами, план відповідає "духу Мінська" і нормам міжнародного права, а його розгляд відбудеться на найближчій зустрічі "нормандської четвірки".

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук вважає, що перемир'я на Донбасі, про яке сторони домовилися в липні минулого року, більше не дотримується. До речі, з початку перемир'я на Донбасі загинули 16 українських військових