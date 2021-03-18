С начала перемирия на Донбассе погибли 16 украинских военных

Почти за восемь месяцев были ранены 69 человек, 882 раза был нарушен режим тишины.

С начала перемирия на Донбассе 27 июля прошлого года зафиксировано 882 нарушения режима тишины, погибли 16 военных, 69 человек были ранены.

Об этом заявила украинская делегация во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ, пишет "Укринформ".

Отмечается, что за последние 14 дней боевики особенно активно нарушали перемирие, совершив 122 обстрела позиций ВСУ, в том числе с использованием минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок.

"В отдельных случаях противник обстреливал украинские позиции, одновременно подавая в СММ ОБСЕ запрос на режим тишины из-за якобы обстрела, совершенного Вооруженными силами Украины", – добавили в делегации.

Там добавили, что это делается с целью обвинения украинских военных в обстрелах жилых районов и гражданских объектов на временно оккупированных территориях Донбасса.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска на Донбассе с начала перемирия по конец февраля потеряли 161 боевика.

А с начала 2020 года по конец декабря в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских военнослужащих.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что перемирие на Донбассе, о котором стороны договорились в июле прошлого года, больше не соблюдается.