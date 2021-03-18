З початку перемир'я на Донбасі загинули 16 українських військових

Майже за вісім місяців були поранені 69 осіб, 882 рази був порушений режим тиші.

З початку перемир'я на Донбасі 27 липня минулого року зафіксовано 882 порушення режиму тиші, загинули 16 військових, 69 осіб поранено.

Про це заявила українська делегація під час засідання Форуму зі співробітництва у сфері безпеки ОБСЄ, пише "Укрінформ".

Зазначається, що за останні 14 днів бойовики особливо активно порушували перемир'я, зробивши 122 обстріли позицій ЗСУ, зокрема з використанням мінометів калібру 120-мм і 82-мм, а також із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок.

"В окремих випадках противник обстрілював українські позиції, одночасно подаючи в СММ ОБСЄ запит на режим тиші через нібито обстрілу, вчиненого Збройними силами України", — додали в делегації.

Там додали, що це робиться з метою звинувачення українських військових в обстрілі житлових районів і цивільних об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська на Донбасі з початку перемир'я до кінця лютого втратили 161 бойовика.

А з початку 2020 року на кінець грудня у бойових діях на Донбасі загинули 49 українських військовослужбовців.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук вважає, що перемир'я на Донбасі, про яке сторони домовилися в липні минулого року, більше не дотримується.