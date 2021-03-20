"Лоббирование торговых сетей": Зеленского раскритиковала советница главы Офиса президента

Виктория Страхова сожалеет о том, что президент "редко читает ее Facebook", и советует ему увидеть проблемы, из-за которых люди выходят на митинги.

Советница главы Офиса президента Украины Виктория Страхова раскритиковала Национальный совет реформ при президенте Украины и самого Владимира Зеленского за поддержку законодательного ограничения комиссии за эквайринг (оплату покупок с помощью пластиковых карт). Соответствующий пост она опубликовала у себя в Facebook.

"Про Нацраду и эквайринг. Жаль, что президент Владимир Зеленский не часто читает мой фейсбук, а то бы узнал, что по проблеме эквайринга — это не защита людей или МСБ (малого и среднего бизнеса, – Фокус), — это лоббирование крупных торговых сетей. Я всегда говорю, хотите узнать проблему — с которой люди ходят — посмотрите по поводу чего митинги под ОПУ или КМУ — инвестора Аркады, вкладчики Дельты, шахтёры, фопы, евробляхи", – написала Страхова.

Советница главы ОП отметила, что она никогда ранее не видела протестов, посвященных эквайрингу.

"Ну то таке… Мы банкиры найдем выход из ситуации…", – заявила она.

Речь идет о поддержке законопроекте №4364, который Верховная Рада приняла в первом чтении 19 февраля. Как в пятницу, 19 марта, сообщило агентство "Интерфакс-Украина", Нацсовет реформ при президенте поддержал проект закона.

"Будем платить меньше. Это было поддержано, несмотря на то, что Нацбанк официально против. Сегодня президент поддержал, Нацсовет поддержал", – заявил по итогам заседания глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

По данным издания, до этого в поддержку ограничения комиссии выступил руководитель и совладелец самого крупного украинского маркетплейса "Розетка" Владислав Чечеткин. По его словам, в цене каждого товара, который продается в Украине, заложены 1,8-3% банковской комиссии за проведение оплат картами, "тогда как поставщики из ЕС, а также Amazon или Alibaba платят своим банкам 0,2-0,5%, а ставка в России – 1%, Казахстане – 0,7%, Узбекистане – 0,5%".

"И украинскому бизнесу некуда деться: принимать карты обязывает закон, а почти все платежи проходят через три банка, которые в Украине могут ставить любые тарифы. В Евросоюзе подобную проблему решили на законодательном уровне, зафиксировав обоснованный тариф", – пояснил свою позицию Чечеткин.

Он отметил, что если комиссию за эквайринг ограничат, "Розетка" и другие компании смогут предложить лучшую цену потребителям.

В свою очередь, основатель monobank Олег Гороховский у себя в Facebook написал, что законопроект он не поддерживает.

"Этот тариф, который пытаются "отжать" — топливо всего карточного и платежного бизнеса в стране. Более половины его достается клиентам в виде всякого рода кешбэков и бонусов, им оплачивается стоимость пластика и логистики карт, им банки покрывают затраты на фрод. Эта история не про прибыль, а про то, чтобы у всех клиентов появился инструмент с помощью которого можно будет быстро выдать клиенту кредит (если клиент захочет) и на этом потом может быть заработать", – отметил он.

Напомним, член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль заявил, что снижение стоимости услуг за эквайринг "целесообразно в нынешних условиях, ведь ставки в Украине высокие по сравнению со странами Европы".

Ранее сообщалось, что Приватбанк сохранил в январе лидерство среди банков по прибыльности.

Напомним, кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял на прибыль банков: в 2020 году она сократилась на 29% по сравнению с 2019 годом и составила 41,3 млрд грн.

финансовый сектор попал под удар коронакризиса, но в целом справился с вызовами и снова готов кредитовать экономику. Фокус составил рейтинг банков Украины по степени их надежности.