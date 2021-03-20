"Лобіювання торгових мереж": Зеленського розкритикувала радниця глави Офісу президента

Вікторія Страхова шкодує про те, що президент "рідко читає її Facebook", і радить йому побачити проблеми, через які люди виходять на мітинги.

Радниця голови Офісу президента України Вікторія Страхова розкритикувала Національну раду реформ при президенті України і самого Володимира Зеленського за підтримку законодавчого обмеження комісії за еквайринг (оплату покупок за допомогою пластикових карток). Відповідний пост вона опублікувала у себе в Facebook.

"Про Нацраду і еквайринг. Шкода, що президент Володимир Зеленський не часто читає мій фейсбук, а то б дізнався, що з проблеми еквайрингу — це не захист людей або МСБ (малого та середнього бізнесу, — Фокус), — це лобіювання великих торгових мереж. Я завжди кажу, хочете дізнатися проблему — з якої люди ходять — подивіться з приводу чого мітинги під ОПУ або КМУ — інвестора Аркади, вкладники Дельти, шахтарі, ФОПи, евробляхі", — написала Страхова.

Радниця глави ОП зазначила, що вона ніколи раніше не бачила протестів, присвячених еквайрингу.

"Ну то таке... Ми банкіри знайдемо вихід із ситуації...", — заявила вона.

Йдеться про підтримку законопроекту №4364, який Верховна Рада прийняла в першому читанні 19 лютого. Як в п'ятницю, 19 березня, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна", Нацрада реформ при президенті підтримала проект закону.

"Будемо платити менше. Це було підтримано, незважаючи на те, що Нацбанк офіційно проти. Сьогодні президент підтримав, Нацрада підтримав", — заявив за підсумками засідання глава виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі.

За даними видання, до цього в підтримку обмеження комісії виступив керівник і співвласник найбільшого українського маркетплейса "Розетка" Владислав Чечоткін. За його словами, в ціні кожного товару, який продається в Україні, закладені 1,8-3% банківської комісії за проведення оплат картами, "тоді як постачальники з ЄС, а також Amazon або Alibaba платять своїм банкам 0,2-0,5%, а ставка в Росії — 1%, Казахстані — 0,7%, Узбекистані — 0,5%".

"І українському бізнесу нікуди подітися: приймати карти зобов'язує закон, а майже всі платежі проходять через три банки, які в Україні можуть ставити будь-які тарифи. В Євросоюзі подібну проблему вирішили на законодавчому рівні, зафіксувавши обгрунтований тариф", — пояснив свою позицію Чечоткін.

Він зазначив, що якщо комісію за еквайринг обмежать, "Розетка" та інші компанії зможуть запропонувати кращу ціну споживачам.

У свою чергу, засновник monobank Олег Горохівський у себе в Facebook написав, що законопроект він не підтримує.

"Цей тариф, який намагаються" віджати "- паливо всього карткового і платіжного бізнесу в країні. Більше половини його дістається клієнтам у вигляді будь-якого роду кешбеков і бонусів, їм оплачується вартість пластика і логістики карт, їм банки покривають витрати на фрод. Ця історія не про прибуток, а про те, щоб у всіх клієнтів з'явився інструмент за допомогою якого можна буде швидко видати клієнту кредит (якщо клієнт захоче) і на цьому потім може бути заробити ", — зазначив він.

Нагадаємо, член Ради Національного банку України Василь Горбаль заявив, що зниження вартості послуг за еквайринг "доцільно в нинішніх умовах, адже ставки в Україні високі в порівнянні з країнами Європи".

Раніше повідомлялося, що Приватбанк зберіг в січні лідерство серед банків за прибутковістю.

Нагадаємо, криза, викликана пандемією коронавирусу, вплинула на прибуток банків: в 2020 році він скоротився на 29% в порівнянні з 2019 роком і склав 41,3 млрд грн.

Фінансовий сектор потрапив під удар коронакрізіса, але в цілому впорався з викликами і знову готовий кредитувати економіку. Фокус склав рейтинг банків України за ступенем їх надійності.