Цена на электроэнергию для украинцев останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч, − премьер

Шмыгаль заверил, что госкомпания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене.

Тариф на электроэнергию для населения будет сохранен на действующем уровне − 1,68 грн/кВт-ч.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинет министров Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений, то есть 1,68 грн за киловатт-час. Государственная компания "Энергоатом" продолжает поставлять электроэнергию для людей по льготной цене", − сказал премьер.

Вместе с тем, по словам Шмыгаля, правительство предоставило "Энергоатому" полноценно работать на свободном конкурентном рынке, что обеспечит компанию необходимыми средствами, чтобы проводить ремонт и модернизацию атомных электростанций.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 28 декабря 2020 года отменил льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.

Ранее Шмыгаль заявил, что подход в отношении тарифов для населения у Кабмина совпадает с философией президента Зеленского: состоятельные люди должны платить больше, а те кто не могут оплачивать рыночные тарифы, должны получать поддержку от государства в виде монетизированных субсидий.