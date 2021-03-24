Ціна на електроенергію для українців залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год, — прем'єр

Шмигаль запевнив, що держкомпанія "Енергоатом" продовжить постачати електроенергію для людей за пільговою ціною.

Тариф на електроенергію для населення буде збережений на дійсному рівні — 1,68 грн/кВт-год.

Відповідне рішення прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми приймаємо рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишається без змін, тобто 1,68 грн за кіловат-годину. Державна компанія "Енергоатом" продовжує постачати електроенергію для людей за пільговою ціною", — сказав прем'єр.

Разом з тим, за словами Шмигаля, уряд надав "Енергоатому" можливість повноцінно працювати на вільному конкурентному ринку, що забезпечить компанію необхідними засобами, щоб проводити ремонт і модернізацію атомних електростанцій.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні 28 грудня 2020 року скасував пільговий тариф 90 коп./кВт.год на перші 100 кВт.год для побутових споживачів з 1 січня 2021 року.

Раніше Шмигаль заявив, що підхід щодо тарифів для населення в Кабміну збігається з філософією президента Зеленського: заможні люди повинні платити більше, а ті, хто не можуть оплачувати ринкові тарифи, повинні отримувати підтримку від держави у вигляді монетизованих субсидій.