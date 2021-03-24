Зеленский подписал указ о Национальной стратегии в сфере прав человека

Документ направлен на решение проблем в реализации прав и свобод граждан в условиях новых вызовов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 119/2021, которым утвердил Национальную стратегию в области прав человека.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Целью стратегии является объединение общества в вопросах прав и свобод человека на основе принципов равенства и недискриминации.

"Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом", – говорится в сообщении.

Стратегия будет реализовываться по следующим направлениям:

предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми;

обеспечения права на справедливый суд;

обеспечения свободы мирных собраний и объединений;

предотвращение и противодействие дискриминации;

обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;

противодействие домашнему насилию;

обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств;

обеспечения прав ребенка;

обеспечение экологических прав;

обеспечения прав ветеранов войны, в частности тех, кто участвовал в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины;

восстановление прав лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации части территории Украины;

обеспечения прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей;

преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией РФ, и другое.

Результатом реализации Стратегии должно стать создание в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека, а также согласованности действий органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества и бизнеса.

Кроме того, Стратегия будет способствовать реализации целей развития Украины на период до 2030 года и улучшению позиций страны в международных рейтингах по правам человека.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины от 11 марта 2021 года "О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя". Документ направлен на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в международно-признанных границах.