Зеленський підписав указ про Національну стратегію у сфері прав людини

Документ спрямований на вирішення проблем в реалізації прав і свобод громадян в умовах нових викликів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 119/2021, яким затвердив Національну стратегію у сфері прав людини.

Про це повідомляється на сайті голови держави.

Метою стратегії є об'єднання суспільства у питаннях прав і свобод людини на основі принципів рівності та недискримінації.

"Документ зосереджений на рішенні основних системних проблем у сфері забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини в умовах нових викликів, що стоять перед суспільством", — йдеться у повідомленні.

Стратегія реалізовуватиметься за наступними напрямками:

запобігання катуванням та жорстокому поводженню з людьми;

забезпечення права на справедливий суд;

забезпечення свободи мирних зібрань та об'єднань;

запобігання та протидія дискримінації;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

протидія домашньому насильству;

забезпечення прав корінних народів і національних меншин;

забезпечення прав дитини;

забезпечення екологічних прав;

забезпечення прав ветеранів війни, зокрема тих, хто брав участь у заходах з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях;

забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України;

відновлення прав осіб, які були позбавлені волі у результаті збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації частини території України;

забезпечення прав осіб, зниклих без вісти при особливих обставинах, і членів їх сімей;

подолання негативних наслідків конфлікту, викликаного збройною агресією РФ, та інше.

Результатом реалізації Стратегії має стати створення в Україні ефективного механізму реалізації та захисту прав і свобод людини, а також узгодженості дій органів державної влади та місцевого самоврядування, громадянського суспільства і бізнесу.

Крім того, Стратегія сприятиме реалізації цілей розвитку України на період до 2030 року та поліпшення позицій країни у міжнародних рейтингах з прав людини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО України від 11 березня 2021 року "Про стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Документ спрямований на відновлення територіальної цілісності та суверенітету України у міжнародно-визнаних кордонах.