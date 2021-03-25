Украина может запустить процедуру экстрадиции Януковича

Суд отклонил апелляцию Януковича на заочный арест по делу о захвате власти.

Апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По версии следствия, в сентябре-октябре 2010 года Янукович совершил действия, направленные на "незаконное увеличение объема своих властных полномочий". Дело касается изменения Конституции в 2010 году.

"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", — сказано в сообщении.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника и еще 23 лиц.

Накануне стало известно, что Рада возложила на Януковича вину за события на Майдане, аннексию Крыма и войну на Донбассе. В постановлении, который был принят парламентом, говорится, что Виктор Янукович действовал вопреки национальным интересам Украины и его в этом поддерживала РФ.

Писали также, что Виктор Янукович пригласил детективов ГБР и прокурора из Офиса генпрокурора к себе в Ростов-на-Дону. Но в Офисе генпрокурора считают, что это невозможно.