Апеляційний суд відмовився переглядати заочний арешт Януковича

Офіс генпрокурора заявив, що має право почати процедуру екстрадиції президента-втікача.

Апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За версією слідства, у вересні-жовтні 2010 року Янукович вчинив дії, спрямовані на "незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень".

"Наразі сторона звинувачення має право почати щодо підозрюваного процедуру екстрадиції і звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 19 березня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ввела персональні санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника та ще 23 осіб.

Напередодні стало відомо, що Рада поклала на Януковича провину за події на Майдані, анексію Криму і війну на Донбасі. У постанові, яка була прийнята парламентом, ті кажуть, що Віктор Янукович діяв всупереч національним інтересам України і його в цьому підтримувала РФ.

Писали також, що Віктор Янукович запросив детективів ДБР і прокурора з Офісу генпрокурора до себе в Ростов-на-Дону. Але в Офісі генпрокурора вважають, що це неможливо.