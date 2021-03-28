В Госдуме РФ потребовали объявить Резникова в розыск за слова о выселении россиян из Крыма

Граждан РФ могут оставить в Крыму, если они попали на полуостров через украинскую границу — законным путем.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что граждан России выселят из Крыма после деоккупации. Он объяснил ситуацию в эфире телеканала "Дом".

Министр напомнил о Стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма, принятой СНБО, которая признает всех украинских граждан, проживающих в Крыму, "заложниками ситуации". Поэтому законопослушные жители продолжат спокойно жить после освобождения полуострова и возврата в состав Украины. А вот россияне, незаконно приехавшие в Крым, должны будут уехать. Как сообщил Резников, Россия стремится ассимилировать население полуострова, для чего туда съехались порядка 500 тысяч граждан РФ, которых следует выслать на родину.

"О судьбе людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали или добровольно, или насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем, — прокомментировал министр. — Я не люблю слово "депортация", оно имеет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны".

Как пишет "Газета.ру", депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет ("Единая Россия") увидел в словах украинского вице-премьера "угрозу жизни гражданам Российской Федерации". Политик потребовал ввести против Алексея Резникова санкции, в частности открыть уголовное дело и объявить вице-премьера в розыск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма. Документ предусматривает комплекс дипломатических, экономических, военных, информационных, гуманитарных и других мер для восстановления целостности Украины. Он также определяет приоритеты по защите человеческих прав и свобод, нарушаемых во время оккупации.

Появилась также информация, что Украина может рассмотреть вопрос подачи воды в Крым. Как отметил глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук, такое решение могут принять только если на оккупированном полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.