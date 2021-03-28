У Держдумі РФ попросили оголосити Резнікова у розшук за слова про виселення росіян з Криму

Громадян РФ можуть залишити, якщо вони потрапили на півострів через український кордон.

Віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що громадян Росії виселять з Криму після деокупацію. Він пояснив ситуацію в ефірі телеканалу "Дім".

Міністр нагадав про Стратегію по деокупацію і реінтеграції Криму, прийнятої РНБО, що визнає всіх українських громадян, які проживають в Криму, "заручниками ситуації". Тому законослухняні мешканці продовжать спокійно жити після звільнення півострова і повернення до складу України. А ось росіяни, що незаконно прибули до Криму, повинні будуть виїхати. Як повідомив Резніков, Росія прагне асимілювати населення півострова, для чого туди з'їхалися близько 500 тисяч громадян РФ, яких варто вислати на батьківщину.

"Про долю людей, яких завезли. Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно. Але вони, по суті, пособники цього злочину, що вчиняється офіційної Росією, офіційним Кремлем", — прокоментував міністр. — "Я не люблю слово "депортація", воно має дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни. Це право будь-якої країни".

Як пише "Газета.ру", депутат Державної думи РФ Михайло Шеремет ( "Єдина Росія") побачив в словах українського віце-прем'єра "загрозу життю громадянам Російської Федерації". Політик зажадав ввести проти Олексія Резнікова санкції, зокрема відкрити кримінальну справу і оголосити віце-прем'єра в розшук.

Раніше президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію деокупацію Криму. Документ передбачає комплекс дипломатичних, економічних, військових, інформаційних, гуманітарних та інших заходів для відновлення цілісності України. Він також визначає пріоритети щодо захисту людських прав і свобод, що порушуються під час окупації.

З'явилася також інформація, що Україна може розглянути питання подачі води до Криму. Як зазначив глава делегації в ТКГ Леонід Кравчук, таке рішення можуть прийняти тільки якщо на окупованому півострові відбудеться гуманітарна катастрофа.