Украина планирует создать "пояс успешности" на освобожденной части Донбасса, - Резников

По мнению вице-премьера по вопросам реинтеграции Резникова, для инвесторов нужно сделать такие условия, которые бы перекрыли риски инвестиций в Донецкую и Луганскую области.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о планах создать на подконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей "пояс успешности". Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом".

По мнению вице-премьера, для этого необходимо создавать льготные условия для инвесторов. И соответственно, выполнить 4 условия:

Страховка инвестора от военных и политических рисков;

Реализация возможности работы филиалов Международной торговой палаты и коммерческих арбитражей для решения конфликтных моментов;

Сокращение бюрократизации;

Ориентированность на малый и средний бизнес.

"Денег в мире сегодня много, дешевых. Люди ищут, куда их вложить… Если мы предложим более льготные и успешные условия, то те, кто занимается рисковым капиталом, они зайдут. Потому что в более рисковых условиях они могут больше заработать. Вопрос маржинальности", — заявил Резников.

По его словам, на восстановление пострадавших от оккупации территорий необходим 21 млрд долларов. Денег таких у государства нет, поэтому правительство рассчитывает на донорскую помощь, кредиты и инвестиции от партнеров.

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Напомним, ранее Алексей Резников называл ситуацию с коронавирусом в ОРДЛО "медицинским геноцидом": из-за дефицита лекарств, врачей и тестов на COVID-19. Также в Министерстве реинтеграции считают, что на Донбассе после деоккупации могут установить временные администрации ООН.