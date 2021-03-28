Україна планує створити "пояс успішності" на звільненій частині Донбасу, — Резніков

На думку віцепрем'єр з питань реінтеграції Рєзнікова, для інвесторів потрібно створити такі умови, які б перекрили ризики інвестицій в Донецьку й Луганську області.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив про плани створити на підконтрольній уряду території Донецької та Луганської областей "пояс успішності". Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дім".

На думку віцепрем'єра, для цього необхідно створювати пільгові умови для інвесторів. І відповідно, виконати 4 умови:

Страхування інвестора від військових і політичних ризиків;

Реалізація можливості роботи філій Міжнародної торгової палати і комерційних арбітражів для вирішення конфліктних моментів;

Скорочення бюрократизації;

Орієнтованість на малий і середній бізнес.

"Грошей у світі сьогодні багато, дешевих. Люди шукають, куди їх вкласти ... Якщо ми запропонуємо більш пільгові та успішні умови, то ті, хто займається ризиковим капіталом, вони зайдуть. Тому що в більш ризикових умовах вони можуть більше заробити. Питання маржинальність", — заявив Резніков.

За його словами, на відновлення постраждалих від окупації територій необхідний 21 млрд доларів. Грошей таких у держави немає, тому уряд розраховує на донорську допомогу, кредити та інвестиції від партнерів.

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Нагадаємо, раніше Олексій Резніков називав ситуацію з коронавірусів в ОРДЛО "медичним геноцидом" : через дефіцит ліків, лікарів і тестів на COVID-19. Також в Міністерстві реінтеграції вважають, що на Донбасі після деокупацію можуть встановити тимчасові адміністрації ООН.