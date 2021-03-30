"Политиков это не коснется". Роксолана Пидласа о том, как будет проходить налоговая амнистия

По словам замглавы комитета экономразвития ВРУ Роксоланы Пидласой, "налоговая амнистия" позволит предпринимателям вывести свой бизнес из тени и начать работать легально. Впрочем, "прощены" могут быть не все.

30 марта в Верховной Раде должны состояться три внеочередных заседания, в ходе которых народные депутаты рассмотрят около двух десятков законопроектов. Корреспондент Фокуса находится в здании Рады и общается с народными депутатами на самые актуальные темы.

Так, замглавы Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа ("Слуга народа") рассказала Фокусу, зачем Украине нужна "налоговая амнистия".

"Это вопрос наполнения бюджета. На протяжении 30 лет независимости были люди, которые зарабатывали нечестным путем, не платили налоги и не вкладывали деньги в нашу общую ответственность, например, в социальные выплаты, которые шли пенсионерам и т.д. Сегодня мы говорим про амнистию так: мы готовы вам простить все то, что вы заработали нечестным путем, но мы хотим, чтобы вы легализовали эти деньги", — рассказала Пидласа Фокусу.

По ее словам, благодаря "налоговой амнистии" получится не только собрать налог, но и дать возможность предпринимателям сделать инвестиции внутри страны и начать легальный бизнес.

"Мы предлагаем вернуть капитал в страну. Потому что амнистия касается не только тех денег, которые уже внутри страны, но и тех, которые были выведены за границу. У нас большой отток капитала. И прямые иностранные инвестиции мизерные", — отметила Пидласа.

Также она подчеркнула, что необходимо обсуждать конкретные нормы касательно того, кого будет касаться "налоговая амнистия", поскольку этот процесс не может быть всеобщим.

"Политиков, например, налоговая амнистия не касается. Если человек был у власти с 2005 года, подавал декларацию как политик, он не может принимать участие в налоговой амнистии. Потому что есть вероятность, что он получил деньги коррупционным путем", — считает Пидласа.

Отметим, в течение сегодняшних внеочередных заседаний ВРУ должны будут рассмотреть не только вопрос "налоговой амнистии", но и события во время акции под Офисом президента, назначение внеочередных выборов мэра Харькова, досрочное прекращение полномочий нардепов Игоря Колыхаева (избранного мэром Херсона) и Александра Скичко (назначенного главой Черкасской ОГА) и множество других.