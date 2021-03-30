"Політиків це не торкнеться". Роксолана Підласа про те, як буде проходити податкова амністія

За словами заступника голови комітету економрозвитку ВРУ Роксолани Підласої, "податкова амністія" дозволить підприємцям вивести свій бізнес з тіні і почати працювати легально. Втім, "прощені" можуть бути не всі.

30 березня у Верховній Раді мають відбутися три позачергових засідання, у ході яких народні депутати розглянуть близько двох десятків законопроектів. Кореспондент Фокуса перебуває в будівлі Ради і спілкується з народними депутатами на найактуальніші теми.

Так, заступник голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Роксолана Підласа ( "Слуга народу") розповіла Фокусу, навіщо Україні потрібна "податкова амністія".

"Це питання наповнення бюджету. Протягом 30 років незалежності були люди, які заробляли нечесним шляхом, не платили податки і не вкладали гроші в нашу спільну відповідальність, наприклад, у соціальні виплати, які йшли пенсіонерам тощо. Сьогодні ми говоримо про амністію так: ми готові вам пробачити все те, що ви заробили нечесним шляхом, але ми хочемо, щоб ви легалізували ці гроші", — розповіла Підласа Фокусу.

За її словами, завдяки "податковій амністії" вийде не тільки зібрати податок, а й дати можливість підприємцям зробити інвестиції всередині країни і почати легальний бізнес.

"Ми пропонуємо повернути капітал у країну. Тому що амністія стосується не тільки тих грошей, які вже всередині країни, а й тих, які були виведені за кордон. У нас великий відтік капіталу. І прямі іноземні інвестиції мізерні", — зазначила Підласа.

Також вона підкреслила, що необхідно обговорювати конкретні норми щодо того, кого стосуватиметься "податкова амністія", оскільки цей процес не може бути загальним.

"Політиків, наприклад, податкова амністія не стосується. Якщо людина була при владі з 2005 року, подавала декларацію як політик, вона не може брати участь у податковій амністії. Тому що є ймовірність, що вона отримала гроші корупційним шляхом", — вважає Підласа.

Зазначимо, що протягом сьогоднішніх позачергових засідань ВРУ повинні будуть розглянути не тільки питання "податкової амністії", а й події під час акції під Офісом президента, призначення позачергових виборів мера Харкова, дострокового припинення повноважень нардепів Ігоря Колихаєва (обраного мером Херсона) та Олександра Скічка ( призначеного головою Черкаської ОДА ) та інших.