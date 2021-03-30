Зеленский добавил к орденской цепи президента четыре звена, – указ

Отныне знак президента Украины будет состоять не из 12 звеньев, а из 16. При этом дубликат штандарта на Банковой поднимать не будут, пока глава государства за рубежом.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 29 марта подписал указ, вносящий изменения в положение от 29 ноября 1999 года № 1507 "Об официальных символах главы государства".

Соответствующий документ №125/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

В указе сказано, что в знаке президента Украины, который имеет форму орденской цепи, число декоративных звеньев увеличивается с 12 до 16.

Кроме того, согласно документу, знак президента Украины больше не носится на шее при:

приеме верительных и отзывных грамот глав диппредставительств иностранных государств в Украине;

вручении госнаград Украины, президентских отличий, отличий лауреатов государственных премий Украины;

во время телевизионных обращений с посланиями к народу, а также в иных случаях, предусмотренных нормами протокола.

Также указом предусмотрено, что во время пребывания президента Украины за рубежом дубликат штандарта главы государства на флажной мачте у резиденции президента в городе Киеве не поднимается.

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Офиса президента в субботу, 27 марта.

Также Владимир Зеленский подписал распоряжение №206/2021 от 23 марта, согласно которому Алла Полищук увольняется с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Фокус сообщал о том, что президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО относительно акционерного общества "Мотор Сич". Решение было принято 11 марта, его текст не публиковался оно считается закрытым, так как имеет гриф "для служебного пользования").