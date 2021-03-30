Зеленський додав на орденський ланцюг президента чотири ланки, — указ

Відтепер знак президента України складатиметься не з 12 ланок, а із 16. При цьому дублікат штандарта на Банковій не підійматимуть, поки глава держави за кордоном.

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 29 березня підписав указ, що вносить зміни в положення від 29 листопада 1999 року №1507 "Про офіційні символи глави держави".

Відповідний документ №125/2021 опублікований на сайті Офісу президента.

В указі сказано, що в знаку президента України, який має форму орденського ланцюга, кількість декоративних ланок збільшується з 12 до 16.

Крім того, згідно з документом, знак президента України більше не носиться на шиї під час:

прийомів вірчих і відкличних грамот глав диппредставництв іноземних держав в Україні;

вручення державних нагород України, президентських відзнак, відзнак лауреатів державних премій України;

під час телевізійних звернень з посланнями до народу, а також в інших випадках, передбачених нормами протоколу.

Також указом передбачено, що під час перебування президента України за кордоном дублікат штандарта глави держави на прапорній щоглі біля резиденції президента в місті Києві не піднімається.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. Відповідний указ Зеленського опублікований на сайті Офісу президента в суботу, 27 березня.

Також Володимир Зеленський підписав розпорядження №206/2021 від 23 березня, згідно з яким Алла Поліщук звільняється з посади глави Кропивницького районної державної адміністрації Кіровоградської області "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".

Фокус повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО щодо акціонерного товариства "Мотор Січ". Рішення було ухвалене 11 березня, його текст не публікувався (воно вважається закритим, оскільки має гриф "для службового користування").