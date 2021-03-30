Рада утвердила новые правила призыва: резервистов смогут призвать за сутки и без мобилизации

Вариант "экстренного призыва" могут задействовать в "особый период": в случае очередного обострения на фронте или нарушения границ государства.

Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания 30 марта 2021 года приняла во втором чтении законопроект №3553, который должен реформировать систему военкоматов и разрешает призывать резервистов без мобилизации в "особый период".

За этот законопроект проголосовали 256 нардепов, воздержались 21.

Так, согласно объяснительной записке, опубликованной на сайте ВРУ, целями проекта закона является создание на базе военкоматов "территориальных центров комплектования и социальной поддержки" и "упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

В случае очередного обострения на фронте или другой критической ситуации государство может призвать на службу резервистов не объявляя о мобилизации. В Украине будет создан новый вид военной службы — "служба по призыву из числа резервистов в особый период".

Во время рассмотрения законопроекта у некоторых нардепов были вопросы касательно призыва на такую службу всех без исключения резервистов, однако их правки отклонили. Заместитель главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, которая выступила докладчиком по законопроекту, заявила, что призывать будут лишь тех, кто имеет опыт.

В начале марта глава Комитета о вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказывал, что этот законопроект, в случае принятия, позволит призывать резервистов максимально оперативно — в течение суток. Он утверждал, что в этот резерв должны будут войти те, кто уже служил и имеет боевой опыт. Также планируется усовершенствовать систему воинского учета призывников.

"Будет введен электронный программный продукт, который принят в конце 2019 года, — это автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве", — говорил Завитневич.

Напомним, недавно ВСУ получили новый радар, способный работать почти в любых климатических условиях и в горной местности. А ранее в Украине прошли специальные учения по силовому освобождению Донбасса.

Отметим, ранее сообщалось, что в 2021 году ВСУ планируют призвать на военную службу 32 тысячи срочников.