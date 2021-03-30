Рада затвердила нові правила призову: резервістів зможуть призвати за добу і без мобілізації

Варіант "екстреного заклику" можуть задіяти в "особливий період": у разі чергового загострення на фронті або порушення кордонів держави.

Верховна Рада України під час позачергового засідання 30 березня 2021 ухвалила в другому читанні законопроект №3553, який повинен реформувати систему військкоматів і дозволяє закликати резервістів без мобілізації в "особливий період".

За цей законопроект проголосували 256 нардепів, утрималися 21.

Так, згідно з пояснювальною запискою, опублікованій на сайті ВРУ, цілями проекту закону є створення на базі військкоматів "територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки" і "впорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

У разі чергового загострення на фронті або іншої критичної ситуації держава може призвати на службу резервістів не оголошуючи про мобілізацію. В Україні буде створений новий вид військової служби — "служба за призовом серед резервістів в особливий період".

Під час розгляду законопроекту у деяких нардепів були питання щодо призову на таку службу всіх без винятку резервістів, проте їх редагування відхилили. Заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, яка виступила доповідачкою щодо законопроекту, заявила, що закликатимуть лише тих, хто має досвід.

На початку березня глава Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповідав, що цей законопроект, у разі ухвалення, дозволить закликати резервістів максимально оперативно — протягом доби. Він стверджував, що в цей резерв повинні будуть увійти ті, хто вже служив і має бойовий досвід. Також планується удосконалити систему військового обліку призовників.

"Буде введений електронний програмний продукт, який ухвалений наприкінці 2019 року, — це автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі", — говорив Завітневич.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ отримали новий радар, здатний працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості. А раніше в Україні пройшли спеціальні навчання із силового звільнення Донбасу.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в 2021 році ЗСУ планують закликати на військову службу 32 тисячі строковиків.