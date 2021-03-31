Декларация Давида Арахамии: недвижимость, часы Rolex и миллионы наличкой

В среднем нардеп зарабатывал 38,2 тысячи гривен в Верховной Раде, а его супруга получила 1,1 млн за доход от отчуждения движимого имущества.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия подал свою декларацию о доходах за 2020 год. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК.

За 2020 год народный депутат заработал 458 594 гривен официальной зарплаты в Верховной Раде. В среднем, месячная зарплата Арахамии составляла 38,2 тысячи гривен. Помимо этого нардеп получил чуть больше 22 тысяч гривен в виде процентов от его счетов в различных банках. За 2020 год он также дал в долг 698 тысяч гривен для "Укрспецсистемс" (предприятие, специализирующейся на беспилотниках).

Его жена Виктория Арахамия получила 1,1 млн гривен за доход от отчуждения движимого имущества. От начисления процентов в банках она получила 13 312 гривен. Также жена нардепа получила более 84 тысяч гривен от центра социальных выплат.

В декларации также указаны во владении 8 квартир и домов, несколько земельных участков общей площадью 1200 квадратных метров, а также нежилые помещения на 630 квадратов. Общая площадь жилья составляет 795 квадратных метров. Практически вся недвижимость была куплена до политической карьеры в период с 2009 по 2017 годы. Только один дом был приобретен 27 июня 2019 года за 983,3 тысячи гривен в поселке Вита-Поштовая под Киевом. В основном квартиры находятся в Киеве, Николаеве, а также во Львове.

На банковских счетах у Давида Арахамии находится 571 тысяча в гривнах и 20,5 тысячи в долларах. У его жены Виктории на банковских счетах хранится 224 тысячи гривен, 520 евро и 20380 долларов.

Основную часть денег семья содержит в виде наличных:

2,7 млн гривен;

900 тысяч долларов;

200 тысяч евро.

В семье зарегистрировано 4 транспортных средства. Они все оформлены на жену Викторию:

Квадроцикл BRP MAVERICK 7TKH XRS TURBO за 972 тысячи гривен:

[ + – ] BRP MAVERICK 7TKH XRS TURBO Фото: formula7.ru

Toyota Land Cruiser 200 за 2 млн 133 тысячи:

[ + – ] Toyota Land Cruiser 200 Фото: Михаил Ткач / Facebook

Mercedes-Benz V250 2017 года выпуска за 1 млн 650 тысяч:

[ + – ] Mercedes-Benz V250 Фото: Википедия

Audi Q8 2018 года за 1 млн 740 тысяч:

[ + – ] Audi Q8 2018 Фото: Википедия

Также у семьи есть 6 часов фирмы Rolex, Breitling, Cartier и Ulisse Nardin. Их стоимость не указывается. В собственности у жены Арахамии находится ювелирный набор в виде кольца с диамантом, подвеской и браслетом.

Напомним, 12 марта Давида Арахамию оштрафовали за нарушение ПДД на машине жены Toyota.

Отметим, что в декларации Разумкова находится 28,5 млн гривен наличными, а также автомобиль Tesla. А в свежей декларации министра МВД Авакова имеется коллекция вин, монет и марок.