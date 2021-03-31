Декларація Давида Арахамії: нерухомість, годинник Rolex і мільйони готівкою

У середньому нардеп заробляв 38,2 тисячі гривень у Верховній Раді, а його дружина отримала 1,1 млн за дохід від відчуження рухомого майна.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія подав свою декларацію про доходи за 2020 рік. Про це свідчать дані на сайті НАПКА.

За 2020 рік народний депутат заробив 458 594 гривень офіційної зарплати у Верховній Раді. У середньому, місячна зарплата Арахамії становила 38,2 тисячі гривень. Крім цього нардеп отримав трохи більше 22 тисяч гривень у вигляді відсотків від його рахунків у різних банках. За 2020 рік він також дав у борг 698 тисяч гривень для "Укрспецсистемс" (підприємство, що спеціалізується на безпілотниках).

Його дружина Вікторія Арахамія отримала 1,1 млн гривень за дохід від відчуження рухомого майна. Від нарахування відсотків у банках вона отримала 13 312 гривень. Також дружина нардепа отримала понад 84 тисяч гривень від центру соціальних виплат.

Зазначено також 8 квартир і будинків, кілька земельних ділянок площею 1200 квадратних метрів, а також нежитлові приміщення загальною площею 630 квадратів. Загальна площа житла становить 795 квадратних метрів. Майже вся нерухомість була куплена до політичної кар'єри в період з 2009 до 2017 року. Тільки один будинок був придбаний 27 червня 2019 року за 983,3 тисячі гривень у селищі Віта-Поштова під Києвом. Переважно квартири знаходяться в Києві, Миколаєві, а також у Львові.

На банківських рахунках у Давида Арахамії знаходиться 571 тисяча у гривнях і 20,5 тисячі у доларах. У його дружини Вікторії на банківських рахунках зберігається 224 тисяч гривень, 520 євро та 20 380 доларів.

Основну частину грошей сім'я має у готівці:

2,7 млн гривень;

900 тисяч доларів;

200 тисяч євро.

У родині зареєстровано 4 транспортних засоби, вони всі оформлені на дружину Вікторію:

квадроцикл BRP MAVERICK 7TKH XRS TURBO за 972 тисячі гривень:

[ + – ] BRP MAVERICK 7TKH XRS TURBO Фото: formula7.ru

Toyota Land Cruiser 200 за 2 млн 133 тисячі:

[ + – ] Toyota Land Cruiser 200 Фото: Михайло Ткач / Facebook

Mercedes-Benz V250 2017 року випуску за 1 млн 650 тисяч:

[ + – ] Mercedes-Benz V250 Фото: Вiкiпедiя

Audi Q8 2018 року за 1 млн 740 тисяч:

[ + – ] Audi Q8 2018 Фото: Вiкiпедiя

Також родина має 6 годинників фірм Rolex, Breitling, Cartier і Ulisse Nardin. Їх вартість не вказується. У власності у дружини Арахамії знаходиться ювелірний набір у вигляді каблучки з діамантом, підвіскою і браслетом.

Нагадаємо, 12 березня Давида Арахамію оштрафували за порушення правил дорожнього руху на машині дружини Toyota.

Зазначимо, що у декларації Разумкова зазначено 28,5 млн гривень готівкою, а також автомобіль Tesla. А у свіжій декларації міністра МВС Авакова є колекція вин, монет і марок.