Нардеп от "Слуги народа", обозванный Порошенко "пьяной мордой", сдал анализы

Сергей Швец назвал высказывания своих коллег по парламенту "травлей и буллингом" и пообещал обнародовать результаты анализов

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Швец, которого накануне парламентарии из "Европейской солидарности" обвинили в том, что он находится на заседании ВРУ в нетрезвом состоянии, сдал соответствующие анализы.

"Договорились до того, что я нетрезв. Чтобы прекратить базарные разговоры, сам пошел в больницу и сдал анализы. На днях будут результаты, сразу обнародую для вас", – пообещал Швец на своей странице в соцсети Facebook.

Народный депутат пишет, что на внеочередном заседании Верховной Рады во время выступления с трибуны лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко он показал ему написанную на листе "цитату с Путиным": "Жму руку, обнимаю!".

После этого, утверждает Швец, члены фракции "Евросолидарность" начали "травить его лично". Депутат считает это "буллингом" в свой адрес.

[ + – ] Сообщение Сергея Швеца

Напомним, во вторник, 30 марта во время выступления народного депутата от "Евросолидарности" Ирины Геращенко Петр Порошенко и депутаты фракции "Слуга народа" устроили потасовку.

Геращенко с трибуны заявила, что в сессионном зале присутствует депутат от "Слуги народа", который находится в состоянии алкогольного опьянения.

"В первом ряду сидит нетрезвый человек — народный депутат и по итогам сегодняшнего заседания мы требуем от Нацполиции провести тест на алкоголь народного депутата с первого ряда по фамилии "Ш", — сказала она.

К трибуне пытались пройти коллеги Геращенко — Артур Герасимов и Петр Порошенко, но им на пути встали нардепы от "Слуги народа", произошла потасовка.

"Уберите эту пьяную морду, сделайте ему тестирование на алкоголь", — заявил Порошенко.

[ + – ] Инцидент в Верховной Раде

В феврале в Верховной Раде во время заседания также произошла потасовка: народный депутат от "ЕС" Михаил Бондарь толкнул нардепа из "ОПЗЖ" Олега Волошина. Потасовка произошла во время выступления нардепа от "Голоса" Романа Лозинского, который с трибуны говорил о том, что необходимо запретить работать в Раде журналистам телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik.

А 24 февраля во время третьей по счету сессии Харьковского городского совета VIII созыва произошла потасовка депутатов. Депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик во время выступления Лесик заявил, что события Майдана в 2014 году были "государственным переворотом". После этого депутаты "Европейской солидарности" вышли к трибуне и заблокировали ее, самого Лесика толкали, а затем облили водой. В его защиту со своих мест поднялись его соратники из "ОПЗЖ".