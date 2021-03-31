Нардеп від "Слуги народу", якого Порошенко назвав "п'яною мордою", здав аналізи

Сергій Швець назвав висловлювання своїх колег по парламенту "цькуванням і булінгом" і пообіцяв оприлюднити результати аналізів.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Швець, якого напередодні парламентарії з "Європейської солідарності" звинуватили в тому, що він знаходиться на засіданні ВРУ в нетверезому стані, здав відповідні аналізи.

"Домовилися до того, що я нетверезий. Щоб припинити базарні розмови, сам пішов у лікарню і здав аналізи. Днями будуть результати, відразу оприлюдню для вас", — пообіцяв Швець на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Народний депутат пише, що на позачерговому засіданні Верховної Ради під час виступу з трибуни лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка він показав йому написану на аркуші "цитату з Путіним": "Тисну руку, обіймаю!".

Після цього, стверджує Швець, члени фракції "Євросолідарність" почали "труїти його особисто". Депутат вважає це "буллінгом" на свою адресу.

[ + – ] Повідомлення Сергія Швеця

Нагадаємо, у вівторок, 30 березня під час виступу народної депутатки від "Євросолідарність" Ірини Геращенко Петро Порошенко та депутати фракції "Слуга народу" влаштували бійку.

Геращенко з трибуни заявила, що в сесійній залі присутній депутат від "Слуги народу", який знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.

"У першому ряду сидить нетверезий чоловік — народний депутат і за підсумками сьогоднішнього засідання ми вимагаємо від Нацполіції провести тест на алкоголь народного депутата з першого ряду на прізвище "Ш", — сказала вона.

До трибуни намагалися пройти колеги Геращенко — Артур Герасимов і Петро Порошенко, але їм на шляху встали нардепи від "Слуги народу", сталася бійка.

"Заберіть цю п'яну морду, зробіть йому тест на алкоголь", — заявив Порошенко.

[ + – ] Інцидент у Верховній Раді

У лютому у Верховній Раді під час засідання також відбулася бійка: народний депутат від "ЄС" Михайло Бондар штовхнув нардепа з "ОПЗЖ" Олега Волошина. Бійка сталася під час виступу нардепа від "Голосу" Романа Лозинського, який з трибуни говорив про те, що необхідно заборонити працювати в Раді журналістам телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik.

А 24 лютого під час третьої за рахунком сесії Харківської міської ради VIII скликання сталася бійка депутатів. Депутат від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Андрій Лесик під час виступу заявив, що події Майдану в 2014 році були "державним переворотом". Після цього депутати "Європейської солідарності" вийшли до трибуни і заблокували її, власне Лесика штовхали, а потім облили водою. На його захист зі своїх місць піднялися його соратники з "ОПЗЖ".