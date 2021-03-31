В Харькове депутат горсовета задекларировал африканского льва (видео)

Кроме хищника, у депутата от "ОПЗЖ" Саида Джавида есть дом, а также несколько квартир и земельных участков

Депутат харьковского городского совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Саид Джавид задекларировал за 2020 год африканского льва.

Это следует из информации, размещенной в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Согласно данным декларации, "льва африканского чипированного" депутат купил еще в 2017 году. Кроме хищника, у Джавида есть в собственности несколько квартир, домом на 1043,4 кв. м и земельные участки.

[ + – ] Фрагмент декларации Саида Джавида

Также у депутата есть 70% акций ООО "Евро мед", 50% "ООО Европартнер Финанс". Заработная плата депутата в декларации не указана, Саид Джавид заработал в прошлом году 60 тысяч гривен, сдавая в аренду имущество. Также он получил 288,9 тыс. грн от предоставления в аренду имущества ООО "Вайн Хантерс" и 228,9 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества.

[ + – ] Саид Джавид на прогулке со львом

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, почему не задекларировал машину, которую недавно оштрафовали полицейские за парковку на пешеходном переходе вблизи Офиса президента.

"Это машина, которой владеет моя жена. Она была приобретена в этом году (имеется ввиду отчетный год, – ред.) и до 1 апреля в следующей декларации все увидите", – рассказал он.

Также сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал свежую декларацию, согласно которой его официальная заработная плата за 2020 год составила 692 287 грн. То есть за месяц он в среднем зарабатывал 57,7 тыс. грн.

Фокус писал о том, что НАПК проверяет декларации экс-главы Харьковской ОГА Кучера и трех его заместителей. Так, бывший руководитель области задекларировал 77 биткоинов (около 119 млн грн) и 284 тыс. долларов наличных (примерно 7,8 млн грн).