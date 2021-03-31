У Харкові депутат міськради задекларував африканського лева (відео)

Крім хижака, у депутата від "ОПЗЖ" Саіда Джавіда є будинок, а також кілька квартир і земельних ділянок.

Депутат Харківської міської ради від партії "Опозиційна платформа — За життя" Саід Джавід задекларував за 2020 рік африканського лева.

Це випливає з інформації, розміщеної у реєстрі Національного агентства з питань протидії корупції.

Згідно з даними декларації, "лева африканського чіпованого" депутат купив ще у 2017 році. Крім хижака, у Джавіда є у власності кілька квартир, будинок на 1043,4 кв. м і земельні ділянки.

[ + – ] Фрагмент декларації Саіда Джавіда

Також у депутата є 70% акцій ТОВ "Євро мед", 50% "ТОВ Європартнер Фінанс". Заробітна плата депутата у декларації не вказана, Саід Джавід заробив у минулому році 60 тисяч гривень, здаючи в оренду майно. Також він отримав 288,9 тис. грн від надання в оренду майна ТОВ "Вайн Хантерс" і 228,9 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.

[ + – ] Саід Джавід на прогулянці з левом

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому не задекларував машину, яку нещодавно оштрафували поліцейські за паркування на пішохідному переході поблизу Офісу президента.

"Це машина, якою володіє моя дружина. Вона була придбана цього року (мається на увазі звітний рік, — ред.) І до 1 квітня у наступній декларації все побачите", — розповів він.

Також повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав свіжу декларацію, згідно з якою його офіційна заробітна плата за 2020 рік становила 692 287 грн. Тобто за місяць він у середньому заробляв 57,7 тис. грн.

Фокус писав про те, що НАПКА перевіряє декларації екс-голови Харківської ОДА Кучера і трьох його заступників. Так, колишній керівник області задекларував 77 біткоїни (близько 119 млн грн) і 284 тис. доларів готівки (приблизно 7,8 млн грн).