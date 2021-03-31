Ермак в 2020 году потратил около трех миллионов гривен на покупку автомобиля, – декларация

Во владении главы Офиса президента квартира площадью чуть больше 100 "квадратов". За прошлый год он заработал 475 536 грн.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заработал на своей должности в 2020 году 444 539 гривен. Об этом говорится в его ежегодной декларации, опубликованной в среду, 31 марта, на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

При этом он получил 8 944 гривны страховых выплат, 5 000 гривен от отчуждения ценных бумаг, 1 835 гривен зарплаты в ООО "Международная юридическая компания" и 10 347 гривен зарплаты на должности по совместительству в той же компании.

Ермак задекларировал 50 000 евро и 153 000 долларов наличными, а также 1 380 660 гривен, одолженных ООО "Гарнет Интернешенл Медиа Групп", а также задолженность этой компании по двум договорам в размере 8 314 218 гривен. Также, судя по декларации Ермака, он имеет 226 862 гривны на банковских счетах.

Также у Ермака по состоянию на конец 2020 года имелся остаток кредитных обязательств в размере 2 643 412 гривен – кредит он брал еще в 2006 году на покупку квартиры. За год он отдал за покупку автомобилей 2 972 776 и 106 752 гривен, а также заплатил 123 865 гривен сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили.

У Ермака в столице задекларирована квартира площадью 107,8 кв. м., также ему принадлежит Mercedes-Benz 2019 года выпуска.

Ермак имеет переданные в управление корпоративные права в ООО "Международная юридическая компания" (50%), "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (49%), ООО "Международная фармацевтическая группа" (50%), ООО "Эр Пи Ай" (100% ) и ООО "Интерпромфинанс-Безопасность" (50%). Также Ермак – конечный бенефициар ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования".

Ранее свою декларацию опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. В документе глава государства указал, что его доходы и доходы семьи составили 22,7 миллиона гривен.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал свежую декларацию, согласно которой за 10 месяцев 2020 года (с марта по декабрь) он заработал 540 052 грн на своей текущей должности и 34 018 за январь, когда он работал главой Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Спикер Верховной Рады Украины указал в декларации, что за 2020 год его официальная зарплата составила 547 563 грн. Помимо зарплаты он получил 4,3 тыс. грн материальной помощи от государства, чуть более 12 тыс. грн за продажу эклектической энергии по "зеленому" тарифу, 1,5 тыс. грн процентов по банковскому депозиту и почти 1,8 млн грн от отчуждения недвижимого имущества.