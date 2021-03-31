Єрмак у 2020 році витратив близько трьох мільйонів гривень на купівлю автомобіля, — декларація

У володінні голови Офісу президента квартира площею трохи більше 100 "квадратів". За минулий рік він заробив 475 536 грн.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заробив на своїй посаді у 2020 році 444 539 гривень. Про це йдеться в його щорічній декларації, опублікованій у середу, 31 березня, на сайті Національного агентства із запобігання корупції (НАПКА).

При цьому він отримав 8 944 гривні страхових виплат, 5 000 гривень від відчуження цінних паперів, 1 835 гривень зарплати в ТОВ "Міжнародна юридична компанія" та 10 347 гривень зарплати на посаді за сумісництвом у тій же компанії.

Єрмак задекларував 50 000 євро і 153 000 доларів готівкою, а також 1 380 660 гривень, позичених ТОВ "Гарнет Інтернешенл Медіа Груп", а також заборгованість цієї компанії за двома договорами в розмірі 8 314 218 гривень. Також, судячи з декларації Єрмака, він має 226 862 гривні на банківських рахунках.

Також у Єрмака станом на кінець 2020 року був залишок кредитних зобов'язань у розмірі 2 643 412 гривень — кредит він брав ще у 2006 році на купівлю квартири. За рік він віддав за покупку автомобілів 2 972 776 і 106 752 гривень, а також заплатив 123 865 гривень збору при набуття права власності на легкові автомобілі.

У Єрмака в столиці задекларована квартира площею 107,8 кв. м., також йому належить Mercedes-Benz 2019 року випуску.

Єрмак має передані в управління корпоративні права в ТОВ "Міжнародна юридична компанія" (50%), "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" (49%), ТОВ "Міжнародна фармацевтична група" (50%), ТОВ "Ер Пі Ай" (100% ) і ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека" (50%). Також Єрмак — кінцевий бенефіціар асоціації "Українсько-грузинського співробітництва у сфері іноземного інвестування".

Раніше свою декларацію опублікував президент України Володимир Зеленський. У документі голова держави вказав, що його доходи і доходи сім'ї становили 22,7 мільйони гривень.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав свіжу декларацію, згідно з якою за 10 місяців 2020 року (з березня по грудень) він заробив 540 052 грн на своїй поточній посаді і 34 018 за січень, коли він працював головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Спікер Верховної Ради України вказав у декларації, що за 2020 рік його офіційна зарплата становила 547 563 грн. Крім зарплати, він отримав 4,3 тис. грн матеріальної допомоги від держави, трохи більше 12 тис. грн за продаж еклектичної енергії за "зеленим" тарифом, 1,5 тис. грн відсотків за банківським депозитом і майже 1,8 млн грн від відчуження нерухомого майна.