Гордон выступил в защиту Кравчука, выступавшего на российских телеканалах

По словам журналиста, в России очень много умных и понимающих людей, которым нужна альтернатива Соловьеву.

Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил в защиту украинских политиков и Леонида Кравчука, которые выступают в эфирах российского телевидения. Об этом он заявил в эфире Украина 24.

По словам журналиста, он следит за российским телевидением и за их программами. В том числе за пропагандистскими шоу. И на вопрос зрителей, почему, по его мнению, украинские политики участвуют в эфирах российских телеканалов, Гордон назвал две причины — подыгрывание россиянам и отстаивание украинской позиции.

"Некоторые включаются, чтобы подыграть российской политике. Некоторые, как Леонид Макарович Кравчук (глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе), включаются иногда на российские телеканалы, чтобы отстаивать украинскую позицию. Я это поддерживаю. В России очень много умных, тонких, понимающих людей. Они, к сожалению, смотрят это обдалбывающее российское телевидение, эту говорящую жопу Соловьева, поэтому им необходимо разъяснять украинскую позицию, украинскую точку зрению. Я считаю, что это правильно и хорошо", — заявил Гордон.

Напомним, 15 февраля первый украинский президент Леонид Кравчук принял участие в эфире российского ТВ с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным. По словам главы ТКГ, его не предупреждали о том, что будет включение главаря "ДНР".

Ранее Леонид Кравчук дал интервью российским СМИ и рассказал об отношении к Зеленскому.

Отметим, что Дмитрий Гордон назвал новую дату премьеры фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах".