Гордон виступив на захист Кравчука, який виступав на російських телеканалах

За словами журналіста, у Росії дуже багато розумних і тямущих людей, яким потрібна альтернатива Соловйову.

Український журналіст Дмитро Гордон виступив на захист українських політиків і Леоніда Кравчука, які виступають в ефірах російського телебачення. Про це він заявив в ефірі Україна 24.

За словами журналіста, він стежить за російським телебаченням і за їхніми програмами. У тому числі за пропагандистськими шоу. І на запитання глядачів, чому, на його думку, українські політики беруть участь в ефірах російських телеканалів, Гордон назвав дві причини — підігрування росіянам і відстоювання української позиції.

"Деякі включаються, щоб підіграти російській політиці. Деякі, як Леонід Макарович Кравчук (голова української делегації в Тристоронній контактній групі), включаються іноді на російські телеканали, щоб відстоювати українську позицію. Я це підтримую. У Росії дуже багато розумних, тонких, розуміючих людей. Вони, на жаль, дивляться це обдовбане російське телебачення, цю жопу Соловйова, що говорить, тому їм необхідно роз'яснювати українську позицію, українську точку зору. Я вважаю, що це правильно і добре", — заявив Гордон.

Нагадаємо, що 15 лютого перший український президент Леонід Кравчук взяв участь в ефірі російського ТБ з ватажком "ДНР" Пушиліним Денисом Володимировичем. За словами голови ТКГ, його не попередили про те, що буде включення ватажка "ДНР".

Раніше Леонід Кравчук дав інтерв'ю російським ЗМІ і розповів про ставлення до Зеленського.

Зазначимо, що Дмитро Гордон назвав нову дату прем'єри фільму-розслідування Bellingcat про "вагнерівців".