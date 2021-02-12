Кравчук дал интервью российским СМИ и рассказал об отношении к Зеленскому

По мнению Кравчука, Зеленский искренне хочет остановить войну на Донбассе, потому что он — человек.

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук "не обожествляет" действующего главу государства Владимира Зеленского, как и его предшественников. Об этом он рассказал в интервью российскому изданию "Лента.ру".

По мнению Кравчука, Зеленский абсолютно искренне хотел бы установить мир на Донбассе.

"Не потому, что он говорил об этом в своей предвыборной программе, а потому, что он человек. Он не хочет, чтобы украинцы умирали, чтобы разрушалась жизнь людей и инфраструктура. Он не хочет, потому что это наша земля. Мы не хотим, чтобы она обливалась кровью", – заявил первый президент.

По его словам, обвинения в адрес Зеленского о том, что он саботирует Минские соглашения, не являются справедливыми. При этом проблемы на переговорах с РФ в рамках ТКГ возникают из-за разного взгляда на последовательность их выполнения и нежелания РФ идти на компромиссы.

Он отметил, что "Зеленского обвиняют специально, чтобы потом сказать: вот видите, были Минские соглашения, одобренные Советом Безопасности ООН, а он их не выполняет".

"Одобрены Минские соглашения в целом, а не девятый пункт. Извините, давайте будем откровенно, давайте будем искренне… У меня нет никаких претензий к дискуссиям и спорам, чтобы через них прийти к истине. Но нельзя фальшивить и манипулировать, чтобы решить главный вопрос. Через обман ничего не решить. Извините, но это правда", – заявил Кравчук.

Ранее Кравчук назвал переговоры между Украиной и РФ в рамках ТКГ "фальшивкой".

Напомним, 16 января боевики заявили, что при участии кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в одностороннем порядке вернут на подконтрольную Украине территорию некоторых пленных. В Офисе президента назвали это заявление попыткой давления и попыткой России уклониться от выполнения своих обязательств.

В МИД Украины инициативу боевиков расценили как удар по Нормандскому формату.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что донецкие и луганские оккупанты планировали передать Украине 9 удерживаемых граждан.

Впрочем, 21 января во время одного из эфиров Кравчук заявил, что передача пленных остановлена. По его словам, самолет удерживаемыми лицами не вылетел.