Кравчук дав інтерв'ю російським ЗМІ і розповів про ставлення до Зеленського

На думку Кравчука, Зеленський щиро хоче зупинити війну на Донбасі, тому що він — людина.

Перший президент України і голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук "не обожнює" чинного голову держави Володимира Зеленського, як і його попередників. Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню "Лента.ру".

На думку Кравчука, Зеленський абсолютно щиро хотів би досягти миру на Донбасі.

"Не тому, що він говорив про це у своїй передвиборчій програмі, а тому, що він людина. Він не хоче, щоб українці вмирали, щоб руйнувалося життя людей та інфраструктура. Він не хоче, тому що це наша земля. Ми не хочемо, щоб вона обливалася кров'ю", — заявив перший президент.

За його словами, звинувачення на адресу Зеленського про те, що він саботує Мінські угоди, не є справедливими. При цьому проблеми на переговорах з РФ у рамках ТКГ виникають через різні погляди на послідовність їхнього виконання і небажання РФ йти на компроміси.

Він зазначив, що "Зеленського звинувачують спеціально, щоб потім сказати: ось бачите, були Мінські угоди, схвалені Радою Безпеки ООН, а він їх не виконує".

"Схвалено Мінські угоди в цілому, а не дев'ятий пункт. Вибачте, будьмо відвертими, будьмо щирими... У мене немає ніяких претензій до дискусій і суперечок, щоб через них дійти до істини. Але не можна фальшивити і маніпулювати, щоб вирішити головне питання. Через обман нічого не вирішити. Вибачте, але це правда", — заявив Кравчук.

Раніше Кравчук назвав переговори між Україною та РФ у рамках ТКГ "фальшивкою".

Нагадаємо: 16 січня бойовики заявили, що за участю кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в односторонньому порядку повернуть на підконтрольну Україні територію деяких полонених. В Офісі президента назвали цю заяву спробою тиску і спробою Росії ухилитися від виконання своїх зобов'язань.

У МЗС України ініціативу бойовиків розцінили як удар по Нормандському формату.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що донецькі і луганські окупанти планували передати Україні 9 утримуваних громадян.

Втім, 21 січня під час одного з ефірів Кравчук заявив, що передача полонених зупинена. За його словами, літак з утримуваними особами не вилетів.