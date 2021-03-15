Гордон назвал новую дату премьеры фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах"

По словам журналиста, выход фильма перенесен из-за приезда расследователя Христо Грозева в Киев.

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что выход фильма расследователей Bellingcat об операции по ЧВК "Вагнер" выйдет 5 апреля. Об этом сообщает издание "ГОРДОН".

"По моим данным, 15 марта должен был появиться этот фильм. Сразу скажу, что этот фильм появится 5 апреля, плюс–минус несколько дней", – сказал он.

По его словам, выход фильма перенесен из-за приезда расследователя Христо Грозева в Киев. Якобы ему позвонили из Офиса президента и пригласили в Украину, пообещав ему охрану.

"Христо Грозеву позвонили из Офиса президента и пригласили его в Украину, пообещав ему охрану и пообещав ему здесь предоставить целый ряд людей, которые якобы имеют отношение к спецоперации по поимке вагнеровцев и дадут свою точку зрения, изложат свое мнение. И Христо Грозев прилетел в Украину. Поэтому фильм не вышел 15 числа, потому что он прилетел сюда, где рассчитывал снять сотрудников Офиса президента и других людей", – рассказал журналист.

При этом, по словам Гордона, ему не удалось встретиться с представителями Офиса президента. Кроме того, Грозеву удалось снять в Киеве несколько интервью.

Напомним, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовала в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.

В Офисе президента неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом.

В декабре 2020 года международная организация Bellingcat заявила, что ведет расследование касательно якобы срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской ЧВК "Вагнер" и планирует снять об этом документальный фильм.

10 марта нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что съемочная группа расследователей Bellingcat якобы приехала в Киев. В тот же день журналист Дмитрий Гордон объявил, что 15 марта должен был выйти фильм-расследование Bellingcat о спецоперации по поимке боевиков ЧВК "Вагнер", но его перенесли якобы из-за съемок сотрудников Офиса президента. В свою очередь в Офисе президента опровергли информацию о том, что расследователи приезжали к ним.

Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ", дал интервью журналистам международного издания Bellingcat по делу "вагнеровцев". Кроме того, журналист Юрий Бутусов сообщил, что интервью Грозеву дали два высокопоставленных сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны.