Гордон назвав нову дату прем'єри фільму-розслідування Bellingcat про "вагнерівців"
За словами журналіста, вихід фільму перенесений через приїзд розслідувача Христо Грозєва до Києва.
Журналіст Дмитро Гордон заявив, що вихід фільму розслідувачів Bellingcat про операції щодо ПВК "Вагнер" вийде 5 квітня. Про це повідомляє видання "ГОРДОН".
"За моїми даними, 15 березня мав з'явитися цей фільм. Одразу скажу, що цей фільм з'явиться 5 квітня, плюс-мінус кілька днів", — сказав він.
За його словами, вихід фільму перенесений через приїзд розслідувача Христо Грозєва до Києва. Нібито йому подзвонили з Офісу президента й запросили в Україну, пообіцявши йому охорону.
"Христо Грозєву подзвонили з Офісу президента й запросили його в Україну, пообіцявши йому охорону та пообіцявши йому тут надати низку людей, які нібито причетні до спецоперації із затримання вагнерівців і дадуть свою точку зору, викладуть свою думку. І Христо Грозєв прилетів в Україну. Тому фільм не вийшов 15 числа, тому що він прилетів сюди, де розраховував зняти співробітників Офісу президента й інших людей", — розповів журналіст.
При цьому, за словами Гордона, йому не вдалося зустрітися з представниками Офісу президента. Крім того, Грозєву вдалося зняти в Києві кілька інтерв'ю.
Нагадаємо, 29 липня під Мінськом була затримана група найманців із 33 осіб, які причетні до російської ПВК "Вагнер". Пізніше з'ясувалося, що частина з них брала участь у збройному конфлікті на Донбасі.
Вже 14 серпня Генпрокуратура РФ заявила, що затримані були передані російським фахівцям білоруськими силовиками. Пізніше "вагнерівці" розповіли про своє затримання російським ЗМІ.
В Офісі президента неодноразово заявляли, що інформація про нібито спецоперацію щодо "вагнерівців", яка зірвалася, є вигадкою.
У грудні 2020 року міжнародна організація Bellingcat заявила, що веде розслідування щодо нібито зриву спецоперації українських спецслужб із захоплення найманців російської ПВК "Вагнер" і планує зняти про це документальний фільм.
10 березня нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що знімальна група розслідувачів Bellingcat нібито приїхала до Києва. У той же день журналіст Дмитро Гордон оголосив, що 15 березня мав вийти фільм-розслідування Bellingcat про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", але його перенесли нібито через зйомки співробітників Офісу президента. Зі свого боку, в Офісі президента спростували інформацію про те, що розслідувачі приїжджали до них.
Євген Шевченко, відомий як "позаштатний агент НАБУ", дав інтерв'ю журналістам міжнародного видання Bellingcat у справі "вагнерівців". Крім того, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що інтерв'ю Грозєву дали два високопоставлені співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони.