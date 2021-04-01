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"Она достаточно патриотичный человек", - Корниенко о "слуге", хотевшей "свалить из страны"

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Анна Колесник, слуга народа, нардеп, Харьков
Фото: Facebook / Колесник Анна | Нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник

Глава партии не считает, что Колесник могла специально допускать такие "проявления непатриотизма". В политсиле проведут отдельное разбирательство по этому вопросу.

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что их политсила "будет разбираться" с ситуацией касательно переписки их депутата Анны Колесник, которая во время выступления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака написала о том, что "надо сваливать из страны". Об этом он рассказал в комментарии изданию "Страна".

"Официальной позиции партии, фракции точно по этому поводу пока нет, но я думаю, что в ближайшее время мы наработаем и сообщим прессе, коллегам. Мое личное мнение: если это действительно вырвано из контекста и она сможет это доказать — то нет ничего криминального, каждый обсуждает свой отдых как считает нужным", — отметил Корниенко.

Он подчеркнул, что знает Колесник и потому пока не считает, что та могла специально допускать подобные проявления непатриотизма.

"Она достаточно патриотичный человек. Прошла с нами много выборов, но нужно разбираться, действительно ли это было. Понять это из одного скриншота в Telegram — очень тяжело. Будем разбираться", — заявил глава партии "Слуга народа".

На вопрос какие могут быть санкции в случае, если выяснится, что Колесник все же писала о желании покинуть Украину, а не об отдыхе, Корниенко отметил, что они "будут говорить с фракцией".

Отметим, "слугу народа" Анну Колесник подловили за перепиской, в которой она писала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, рассказавшего о накапливании войск РФ возле границы с Украиной, и что "надо уезжать из Украины" во время внеочередного заседания ВРУ 30 марта.

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Колесник написала, что "надо сваливать из этой страны"

Позже она опубликовала пост, в котором утверждала, что слова о "сваливать из страны" на самом деле якобы связаны с ее планами на майский отдых. Впрочем, позже она эту публикацию удалила и опубликовала новую, в которой заявила, что она "является патриотом Украины и не собирается ее покидать".

Харьковчанку Анну Колесник избрали нардепом как №94 в списке партии "Слуга народа". Она является членом Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. На президентских выборах в 2019 года Колесник была доверенным лицом Владимира Зеленского по одному из округов в Харькове.

Напомним, в опубликованном 30 марта интервью другая "слуга народа" из Харькова, Виктория Кинзбурская, заявила, что русский язык в Украине необходимо сделать языком нацменьшинств.