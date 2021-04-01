"Вона досить патріотична людина", — Корнієнко про "слугу", яка хотіла "звалити з країни"

Голова партії не вважає, що Колесник могла спеціально допускати такі "прояви непатріотизму". У політсилі проведуть окремий розгляд з цього питання.

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що їхня політсила "розбиратиметься" з ситуацією щодо листування їх депутата Анни Колісник, яка під час виступу головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака написала про те, що "треба звалювати з країни". Про це він розповів у коментарі виданню "Страна".

"Офіційної позиції партії, фракції точно щодо цього поки немає, але я думаю, що найближчим часом ми напрацюємо і повідомимо пресі, колегам. Моя особиста думка: якщо це справді вирвано з контексту і вона зможе це довести — то немає нічого кримінального, кожен обговорює свій відпочинок як вважає за потрібне", — зазначив Корнієнко.

Він підкреслив, що знає Колісник і тому поки не вважає, що та могла спеціально допускати подібні прояви непатріотизму.

"Вона досить патріотична людина. Пройшла з нами багато виборів, але потрібно розбиратися, чи справді це було. Зрозуміти це з одного скріншоту в Telegram — дуже важко. Будемо розбиратися", — заявив голова партії "Слуга народу".

На питання які можуть бути санкції у випадку, якщо з'ясується, що Колісник все ж писала про бажання покинути Україну, а не про відпочинок, Корнієнко відзначив, що вони "говоритимуть з фракцією".

Зазначимо, "слугу народу" Анну Колісник підловили за листуванням, у якому вона писала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, який розповів про накопичення військ РФ біля кордону з Україною, і що "треба їхати з України" під час позачергового засідання ВРУ 30 березня .

[ + – ] Колісник написала, що "треба звалювати з цієї країни"

Пізніше вона опублікувала пост, в якому стверджувала, що слова про "звалювати з країни" насправді нібито пов'язані з її планами на травневий відпочинок. Втім, пізніше вона цю публікацію видалила і опублікувала нову, в якій заявила, що вона "є патріотом України і не збирається її залишати".

Харків'янку Анну Колісник обрали нардепом №94 у списку партії "Слуга народу". Вона є членом Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. На президентських виборах у 2019 року Колісник була довіреною особою Володимира Зеленського в одному з округів у Харкові.

Нагадаємо, в опублікованому 30 березня інтерв'ю інша "слуга народу" з Харкова, Вікторія Кінзбурска, заявила, що російську мова в Україні необхідно зробити мовою нацменшин.