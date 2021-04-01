Свежий рейтинг доверия к политикам: в лидерах - Зеленский, Кличко и Гройсман, - опрос

Больше всего украинцы не доверяют Порошенко, Медведчуку и Яценюку.

Лидерами по уровню доверия среди украинских политиков являются президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и спикер ВРУ Дмитрий Разумков. Об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса группы "Рейтинг", проведенного с 26 по 28 марта.

Так, ответы респондентов распределились следующим образом:

Владимир Зеленский — доверяют 46% опрошенных, не доверяют — 51%; Виталий Кличко — доверяют 33%, не доверяют — 54%; Владимир Гройсман — доверяют 32%, не доверяют — 58%; Дмитрий Разумков — доверяют 31%, не доверяют — 36%, не знают — 29%; Юлия Тимошенко — доверяют 29%, не доверяют — 69%; Петр Порошенко — доверяют 23%, не доверяют — 75%; Юрий Бойко — доверяют 23%, не доверяют — 58%, не знают его — 15%; Арсений Яценюк — доверяют 22%, не доверяют — 74%; Арсен Аваков — доверяют 22%, не доверяют — 68%; Денис Шмыгаль — доверяют 16%, не доверяют — 51%, не слышали о таком — 27%; Виктор Медведчук — доверяют 15%, не доверяют — 74%, не знают его — 9%.

Выше всего уровень недоверия к нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко, депутату фракции ОПЗЖ Виктору Медведчуку и бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

[ + – ] Рейтинг доверия к украинским политикам, март 2021 года

Примечательно, что уровень доверия к Зеленскому после спадов, которые фиксировали в группе "Рейтинг" во второй половине 2020 года и в январе 2021 года, начал постепенно увеличиваться.

[ + – ] Динамика уровня доверия к Зеленскому

Отметим, во время этого же опроса 63% украинцев заявили, что поддерживают введение жесткого локдауна по всей стране в случае значительного роста случаев заболеваемости коронавирусом. Столько же респондентов считают, что распространение COVID-19 можно уменьшить в результате введения локдауна.

Результаты предыдущего опроса группы "Рейтинг", которые опубликовали 26 марта, свидетельствуют о том, что 70% украинцев не поддерживали действия протестовавших сторонников Сергея Стерненко, которые разрисовали и повредили здание Офиса президента. 65% опрошенных заявили, что участников акции следует заставить убрать нанесенный зданиям на улице Банковой ущерб или заплатить за него.