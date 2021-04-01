Введение жесткого локдауна поддерживают 63% украинцев, – опрос
Против введения жестких карантинных ограничений выступают 37% соотечественников
Введение жесткого карантина в Украине, в случае существенного роста случаев заболеваемости коронавирусом, поддержали 63% опрошенных украинцев.
Это следует из результатов опроса, проведенного 26-28 марта текущего года социологической группой "Рейтинг".
63% украинцев надеются на то, что распространение COVID-19 можно уменьшить в результате введения локдауна, 37% респондентов не согласны с этим мнением.
Также выяснилось, насколько украинцам интересны новости о коронавирусе и борьбе с ним.
58% опрошенных граждан следят за новостями о коронавирусе часто, 21% делают это периодически, 12% – редко. 8% украинцев такими новостями не интересуются вообще.
Напомним, в Украине не будут вводить локдаун, пока система здравоохранения будет выдерживать нагрузки. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Мы не будем вводить локдаун, пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу… Даже если будет 24 тыс. больных в сутки, мы пройдем без общенационального локдауна", – пообещал он.
Также известно, что Киев вводит локдаун с 5 апреля 2021 года, в связи с чем столичный мэр Виталий Кличко оповестил граждан с новыми ограничениями. Они будут действовать в городе до 16 апреля.
Также он опубликовал список новых ограничений, которые вводятся с 5 апреля в Киеве:
- закрываются все школы и детские сады;
- общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров (то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);
- заведения общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.д.) смогут работать только на вынос или доставку;
- продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля.
Позже появилась информация, кто может получить пропуска на транспорт в Киеве во время локдауна.
"Все критически важные профессии остаются. Критически важные сейчас медики, соцработники, "Водоканал", "Теплоэнерго", спасатели, полиция, те, кто обеспечивают жизнедеятельность города Киева", – сообщил главный государственный санитарный врач в Киеве Олег Рубан.
Фокус писал о том, что с 3 по 17 апреля в Полтавской области вводятся усиленные ограничения. Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усилить карантин в Полтаве, Горишниплавнинской, Миргородской, Лубенской и Гадячской общинах.
Власти региона запретили:
- прием посетителей кафе, ресторанах и других заведениях питания, кроме доставки и заказов на вынос;
- обслуживание посетителей в ресторанах и кафе отелей с 22:00 до 6:00 (можно доставлять заказы в номера).
- работа заведений культуры и проведение массовых мероприятий;
- работа торговых центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков;
- работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов — заниматься смогут лишь спортсмены национальных сборных и их тренеры;
- продажа товаров с адресной доставкой;
- оказание финансовых, медицинских и ветеринарных услуг;
- деятельность по ремонту и обслуживанию техники;
- работа парикмахерских и салонов красоты.