Введение жесткого локдауна поддерживают 63% украинцев, – опрос

Против введения жестких карантинных ограничений выступают 37% соотечественников

Введение жесткого карантина в Украине, в случае существенного роста случаев заболеваемости коронавирусом, поддержали 63% опрошенных украинцев.

Это следует из результатов опроса, проведенного 26-28 марта текущего года социологической группой "Рейтинг".

63% украинцев надеются на то, что распространение COVID-19 можно уменьшить в результате введения локдауна, 37% респондентов не согласны с этим мнением.

[ + – ] 63% опрошенный выступают за жесткие карантинные меры

Также выяснилось, насколько украинцам интересны новости о коронавирусе и борьбе с ним.

58% опрошенных граждан следят за новостями о коронавирусе часто, 21% делают это периодически, 12% – редко. 8% украинцев такими новостями не интересуются вообще.

[ + – ] 58% украинцев интересуют новости о коронавирусной болезни

Напомним, в Украине не будут вводить локдаун, пока система здравоохранения будет выдерживать нагрузки. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы не будем вводить локдаун, пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу… Даже если будет 24 тыс. больных в сутки, мы пройдем без общенационального локдауна", – пообещал он.

Также известно, что Киев вводит локдаун с 5 апреля 2021 года, в связи с чем столичный мэр Виталий Кличко оповестил граждан с новыми ограничениями. Они будут действовать в городе до 16 апреля.

Также он опубликовал список новых ограничений, которые вводятся с 5 апреля в Киеве:

закрываются все школы и детские сады;

общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров (то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);

заведения общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.д.) смогут работать только на вынос или доставку;

продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля.

Позже появилась информация, кто может получить пропуска на транспорт в Киеве во время локдауна.

"Все критически важные профессии остаются. Критически важные сейчас медики, соцработники, "Водоканал", "Теплоэнерго", спасатели, полиция, те, кто обеспечивают жизнедеятельность города Киева", – сообщил главный государственный санитарный врач в Киеве Олег Рубан.

Фокус писал о том, что с 3 по 17 апреля в Полтавской области вводятся усиленные ограничения. Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усилить карантин в Полтаве, Горишниплавнинской, Миргородской, Лубенской и Гадячской общинах.

Власти региона запретили: