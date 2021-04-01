Введення жорсткого локдауну підтримують 63% українців, — опитування

Проти введення жорстких карантинних обмежень виступають 37% співвітчизників.

Введення жорсткого карантину в Україні, у випадку істотного зростання випадків захворюваності коронавірусом, підтримали 63% опитаних українців.

Це випливає з результатів опитування, проведеного 26-28 березня поточного року соціологічною групою "Рейтинг".

63% українців сподіваються на те, що поширення COVID-19 можна зменшити введенням локдауну, 37% респондентів не згодні з цією думкою.

[ + – ] 63% опитаних виступають за жорсткі карантинні заходи

Також з'ясувалося, наскільки українцям цікаві новини про коронавірус і боротьбу з ним.

58% опитаних громадян стежать за новинами про коронавірус часто, 21% роблять це періодично, 12% — рідко. 8% українців такими новинами не цікавляться взагалі.

[ + – ] 58% українців цікавлять новини про коронавірусну хворобу

Нагадаємо, в Україні не вводитимуть локдаун, поки система охорони здоров'я витримуватиме навантаження. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми не будемо вводити локдаун, поки система охорони здоров'я не наближатиметься до колапсу... Навіть якщо буде 24 тис. хворих на добу, ми пройдемо без загальнонаціонального локдауну", — пообіцяв він.

Також відомо, що Київ вводить локдаун з 5 квітня 2021 року, через що столичний мер Віталій Кличко сповістив громадян про нові обмеження. Вони діятимуть у місті до 16 квітня.

Також він опублікував список нових обмежень, які вводяться з 5 квітня в Києві:

закриваються всі школи і дитячі садки;

громадський транспорт — і наземний, і метро — працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів (тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);

заклади громадського харчування (ресторани, кафе, бари і т.д.) зможуть працювати тільки на винос або доставку;

продуктові ярмарки припиняються з 1 квітня.

Пізніше з'явилася інформація, хто може отримати перепустку на транспорт у Києві під час локдауну.

"Всі критично важливі професії залишаються. Критично важливі зараз медики, соцпрацівники, "Водоканал", "Теплоенерго", рятувальники, поліція, ті, хто забезпечують життєдіяльність міста Києва", — повідомив головний державний санітарний лікар у Києві Олег Рубан.

Фокус писав про те, що з 3 по 17 квітня у Полтавській області вводяться посилені обмеження. Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин у Полтаві, Горішнєплавнівській, Миргородській, Лубенській та Гадяцькій громадах.

Влада регіону заборонила: