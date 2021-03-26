Украинцы против акций за Стерненко и за оплату его сторонниками ремонта здания ОП, – опрос

По результатам опроса, 70% украинцев не поддерживают нанесение сторонниками Стерненко ущерба зданию на Банковой, в то время как поддерживают такие действия лишь 14%.

70% опрошенных украинцев не поддерживают действия протестующих сторонников экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко 20 марта в Киеве, когда было разрисовано и повреждено здание Офиса президента. Об этом говорится в результатах исследования социологической группы "Рейтинг", опубликованных на ее сайте в пятницу, 26 марта.

Опрос показал, что поддержка таких действий составляет 14%.

При этом 65% опрошенных считают, что участников акции следует заставить убрать нанесенный зданиям на улице Банковой ущерб или заплатить за него, а каждый пятый полагает, что их действия должны расследоваться в рамках уголовного производства. 9% респондентов заявили, что не стоит реагировать на случившееся.

В общем и целом, по данным опроса, 4% украинцев поддерживают и готовы принять участие в акции за Сергея Стерненко. Еще 23% опрошенных акции поддерживают, но участвовать не готовы. Против таких акций – 43% опрошенных, а о безразличном к ним отношении заявили 21% респондентов.

Социологи отметили тенденцию к увеличению числа людей, не поддерживающих акции в поддержку Стерненко.

Напомним, 20 марта прошла акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". А замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.

В Офисе президента Украины подсчитали, что для очистки фасада зданиянеобходимо 2 млн гривен. Все надписи нужно убрать в течение 72 часов, в ином случае она впитается в гранит и тогда сумма убытков будет большей. 22 марта в Киеве начали отмывать граффити с фасада Офиса президента.