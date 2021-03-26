Українці проти акцій за Стерненка та за оплату його прихильниками ремонту будівлі ОП, — опитування

За результатами опитування, 70% українців не підтримують нанесення прихильниками Стерненка збитку будівлі на Банковій, у той час як підтримують такі дії лише 14%.

70% опитаних українців не підтримують дії протестувальників прихильників екс-лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка 20 березня в Києві, коли була розмальована та пошкоджена будівля Офісу президента. Про це йдеться в результатах дослідження соціологічної групи "Рейтинг", опублікованих на її сайті в п'ятницю, 26 березня.

Опитування показало, що підтримка таких дій становить 14%.

При цьому 65% опитаних вважають, що учасників акції слід змусити прибрати нанесений будівлям на вулиці Банковій збиток або заплатити за нього, а кожен п'ятий вважає, що їхні дії повинні розслідуватися в рамках кримінального провадження. 9% респондентів заявили, що не варто реагувати на те, що трапилося.

Загалом, за даними опитування, 4% українців підтримують і готові взяти участь в акції за Сергія Стерненка. Ще 23% опитаних акції підтримують, але брати участь не готові. Проти таких акцій — 43% опитаних, а про байдуже до них ставлення заявили 21% респондентів.

Соціологи зазначили тенденцію до збільшення кількості людей, які не підтримують акції на підтримку Стерненка.

Нагадаємо, 20 березня пройшла акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої був розмальований фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України".

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецька-Стафійчук "Сордо". А заступник міністра МВС Антон Геращенко звинуватив у події на Банковій екс-президента України Петра Порошенка.

Радник глави ОП Михайло Подоляк також розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненка.

В Офісі президента України підрахували, що для очищення фасаду будівлі необхідно 2 млн гривень. Усі написи потрібно прибрати протягом 72 годин, в іншому випадку вона вбереться в граніт і тоді сума збитків буде більшою. 22 березня в Києві почали відмивати графіті з фасаду Офісу президента.