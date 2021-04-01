Свіжий рейтинг довіри до політиків: серед лідерів — Зеленський, Кличко і Гройсман, — опитування

Найбільше українці не довіряють Порошенку, Медведчуку і Яценюку.

Лідерами за рівнем довіри серед українських політиків є президент України Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко і спікер ВРУ Дмитро Разумков. Про це свідчать результати свіжого соцопитування групи "Рейтинг", проведеного з 26 по 28 березня.

Так, відповіді респондентів розподілилися наступним чином:

Володимир Зеленський — довіряють 46% опитаних, не довіряють — 51%; Віталій Кличко — довіряють 33%, не довіряють — 54%; Володимир Гройсман — довіряють 32%, не довіряють — 58%; Дмитро Разумков — довіряють 31%, не довіряють — 36%, не знають — 29%; Юлія Тимошенко — довіряють 29%, не довіряють — 69%; Петро Порошенко — довіряють 23%, не довіряють — 75%; Юрій Бойко — довіряють 23%, не довіряють — 58%, не знають його — 15%; Арсеній Яценюк — довіряють 22%, не довіряють — 74%; Арсен Аваков — довіряють 22%, не довіряють — 68%; Денис Шмигаль — довіряють 16%, не довіряють — 51%, не чули про такого — 27%; Віктор Медведчук — довіряють 15%, не довіряють — 74%, не знають його — 9%.

Найвищий рівень недовіри до нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка, депутата фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука та колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

[ + – ] Рейтинг довіри до українських політиків, березень 2021 року

Примітно, що рівень довіри до Зеленського після спадів, які фіксували в групі "Рейтинг" у другій половині 2020 року і в січні 2021 року, почав поступово збільшуватися.

[ + – ] Динаміка рівня довіри до Зеленського

Зазначимо, під час цього ж опитування 63% українців заявили, що підтримують введення жорсткого локдауну по всій країні у випадку значного зростання випадків захворюваності коронавірусом. Стільки ж респондентів вважають, що поширення COVID-19 можна зменшити у результаті введення локдауну.

Результати попереднього опитування групи "Рейтинг", які опублікували 26 березня, свідчать про те, що 70% українців не підтримували дії протестуючих прихильників Сергія Стерненка, які розмалювали і пошкодили будівлю Офісу президента. 65% опитаних заявили, що учасників акції варто змусити прибрати нанесений будівлям на вулиці Банковій збиток або заплатити за нього.