Свіжий рейтинг довіри до політиків: серед лідерів — Зеленський, Кличко і Гройсман, — опитування
Найбільше українці не довіряють Порошенку, Медведчуку і Яценюку.
Лідерами за рівнем довіри серед українських політиків є президент України Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко і спікер ВРУ Дмитро Разумков. Про це свідчать результати свіжого соцопитування групи "Рейтинг", проведеного з 26 по 28 березня.
Так, відповіді респондентів розподілилися наступним чином:
- Володимир Зеленський — довіряють 46% опитаних, не довіряють — 51%;
- Віталій Кличко — довіряють 33%, не довіряють — 54%;
- Володимир Гройсман — довіряють 32%, не довіряють — 58%;
- Дмитро Разумков — довіряють 31%, не довіряють — 36%, не знають — 29%;
- Юлія Тимошенко — довіряють 29%, не довіряють — 69%;
- Петро Порошенко — довіряють 23%, не довіряють — 75%;
- Юрій Бойко — довіряють 23%, не довіряють — 58%, не знають його — 15%;
- Арсеній Яценюк — довіряють 22%, не довіряють — 74%;
- Арсен Аваков — довіряють 22%, не довіряють — 68%;
- Денис Шмигаль — довіряють 16%, не довіряють — 51%, не чули про такого — 27%;
- Віктор Медведчук — довіряють 15%, не довіряють — 74%, не знають його — 9%.
Найвищий рівень недовіри до нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка, депутата фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука та колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.
Примітно, що рівень довіри до Зеленського після спадів, які фіксували в групі "Рейтинг" у другій половині 2020 року і в січні 2021 року, почав поступово збільшуватися.
Зазначимо, під час цього ж опитування 63% українців заявили, що підтримують введення жорсткого локдауну по всій країні у випадку значного зростання випадків захворюваності коронавірусом. Стільки ж респондентів вважають, що поширення COVID-19 можна зменшити у результаті введення локдауну.
Результати попереднього опитування групи "Рейтинг", які опублікували 26 березня, свідчать про те, що 70% українців не підтримували дії протестуючих прихильників Сергія Стерненка, які розмалювали і пошкодили будівлю Офісу президента. 65% опитаних заявили, що учасників акції варто змусити прибрати нанесений будівлям на вулиці Банковій збиток або заплатити за нього.